В креслах автомобилей из Uber нашли насекомых

Транспортные средства для перевозки людей, как показывает практика, могут стать местом жительства довольно опасных насекомых

Даллас в американском штате Техас является одним из наиболее заражённых постельными клопами городов в США, уступая только Нью-Йорку и Филадельфии. Как рассказал изданию The Drive Дон Брукс, который профессионально занимается дезинсекцией в Далласе, среди его клиентов становится всё больше владельцев автомобилей, зарегистрированных в сервисах перевозки пассажиров Uber и Lyft. Вопреки их названию, постельные клопы живут не только там, где люди спят: эктопаразиты, питающиеся исключительно кровью, одинаково успешно приживаются в любых условиях и помещениях — даже транспортных средствах.

Брукс утверждает, что обрабатывает от клопов от пяти до десяти автомобилей каждую неделю.

«Либо водители видят клопов на сиденьях, либо на это жалуются пассажиры, либо у них есть какие-то подозрения», — говорит специалист.

У него есть два метода устранения клопов: распылить в салоне пестицид либо поместить автомобиль в специальную палатку, температура в которой затем повышается до 150 градусов — больше, чем могут выдержать насекомые. Пассажирам Uber и Lyft Брукс рекомендует при любых сомнениях положить одежду в сушилку на режим высокой температуры примерно на час, а в это время принять душ.