Genesis продлевает гарантию для автомобилей по всему миру

Genesis \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 Genesis C A R E \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\r\n\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c.\r\n\r\n\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430, \u0447\u0435\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0435\u043a\u0430\u0435\u0442 \u0441 30 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 \u043f\u043e 30 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442 \u0434\u043e 31 \u043c\u0430\u044f 2020-\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430.\r\n\r\n\u0420\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 COVID-19 \u0438 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d. \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 Genesis C A R E \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u044f\u0441\u044c \u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438.\r\n\r\n\u0414\u043b\u044f Genesis \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435 \u0438 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u043e \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u0442\u0435\u043c\u043f\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0412 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, Genesis \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430.\r\n\r\n\u0421 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u043c \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b Genesis C A R E, \u0441\u0432\u044f\u0436\u0443\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435.