Genesis продлевает гарантию для автомобилей по всему миру

Genesis продлевает гарантию для автомобилей по всему миру
09 апреля 08:11 2020

Genesis запускает программу Genesis C A R E по продлению гарантии на автомобили

Проект направлен на поддержку клиентов, испытывающих трудности с техническим обслуживанием из-за ограниченного в условиях пандемии доступа к сервисным центрам.

В программе участвуют все автомобили бренда, чей срок действия гарантии истекает с 30 марта по 30 апреля текущего года. Компания взяла на себя обязательства проводить их гарантийное обслуживание и ремонт до 31 мая 2020-го года.

Решение о продлении гарантии принято на фоне ситуации с распространением пандемии COVID-19 и введения большинством стран ограничений на передвижение граждан. Программа Genesis C A R E поможет владельцам перенести плановое техническое обслуживание или гарантийный ремонт автомобиля, не беспокоясь о завершении срока действия гарантии.

Для Genesis здоровье и благополучие клиентов и сотрудников имеет ключевой приоритет. Компания следит за эпидемиологической обстановкой и призывает всех соблюдать меры по снижению темпов распространения инфекции. В свою очередь, Genesis прикладывает все усилия, чтобы сделать владение автомобилем и его обслуживание в этот период максимально комфортными для клиентов бренда.

С каждым владельцем автомобиля, на которого распространяется действие программы Genesis C A R E, свяжутся представители бренда в индивидуальном порядке.

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C A R EGenesisкоронавирус
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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