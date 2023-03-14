Сеть шинных центров Vianor объявляет о ребрендинге

VIANOR, крупнейшая сеть шинных центров в России, меняет название

Сеть шинных центров продолжит работу под новым именем IVANOR. Новый бренд продолжит устойчивое развитие, применяя многолетний опыт и профессионализм сети VIANOR, и предложит потребителям неизменно высокий уровень сервиса.

Совершенство сквозь годы

Бренд Vianor был создан в Финляндии шинной компанией Nokian Tyres. Сеть Vianor начала развитие в странах Северной Европы, предоставляя потребителям широкий выбор продукции Nokian Tyres и других шинных брендов, а также профессиональный шиномонтажный сервис.

Первый шинный центр Vianor в России открылся в 2005 году. С тех пор Vianor развился в крупнейшую профессиональную франчайзинговую сеть в России, включающую 320 шинных сервисных центров на конец декабря 2022 года. Продукция и сервисы Vianor также доступны в интернете на торговой площадке vianor.ru. Многие нововведения сети задавали тренды в индустрии, улучшая и развивая потребительский опыт покупки шин.

Наряду с сетью Vianor в России работает еще одна франчайзинговая сеть концерна Nokian Tyres – N-Tyre, в которую на конец декабря 2022 года входила 101 точка продаж.

Новая страница в истории

Спустя 18 лет работы в России сеть шинных центров будет обновляться. Новое имя сети – Ivanor. Вариант написания кириллицей – Иванор. Название и фирменный стиль подчеркивают, что обновленный бренд сохраняет преемственность. Визуальное оформление шинных центров и сайта будет узнаваемым среди потребителей.

Шинные центры сети N-Tyre также получат возможность присоединиться к сети нового бренда Ivanor.

Собственные исследования компании среди потенциальной аудитории подтвердили, что потребители позитивно относятся к обновлению бренда. Большая часть участников отметила, что им нравится название Ivanor, а более 80 % респондентов сообщили, что название легко запомнить.

Ребрендинг Ivanor – больше, чем просто смена названия. Новый вектор развития сети шинных центров будет учитывать разнообразные непростые климатические и географические условия России, в которых эксплуатируются автомобили. Ivanor еще в большей степени будет отвечать потребностям российских клиентов, применяя накопленный опыт.

В центрах Ivanor потребители смогут выбрать и приобрести шины, а также получить профессиональный сервис как по замене колес, так и по обслуживанию автомобиля. Работы выполняют квалифицированные сотрудники, которые постоянно совершенствуют свои навыки. Профессиональные консультанты помогут в подборе как зимних, так и летних шин с учетом типа автомобиля, климата и дорожного покрытия.

Ivanor.ru – интернет-портал, на котором можно выбрать и заказать летние и зимние шины, а также записаться на сервис в удобном для потребителя шинном центре. На портале доступен сервис по подбору шин в зависимости от модели и спецификации автомобиля, который делает процесс выбора более удобным. На сайте отражено наличие требуемого типоразмера и актуальная цена. Портал по новому адресу будет доступен с 15.03.2023.

Дополнительная информация:

В 2022 году концерн Nokian Tyres принял решение о контролируемом выходе с российского рынка. Решение в том числе распространяется на торговые марки Vianor и N-Tyre, собственником которых является концерн.