Компания Goodyear продлила на три года соглашение с Международной автомобильной федерацией (FIA)

Goodyear продлевает статус эксклюзивного поставщика Чемпионата Европы FIA по гонкам на грузовых автомобилях на следующие три года

В начале нового сезона компания Goodyear продлила на три года соглашение с Международной автомобильной федерацией (FIA) об эксклюзивных поставках шин для участников Чемпионата Европы FIA по гонкам на грузовых автомобилях. По условиям соглашения автомобили всех команд будут оснащены специально разработанными для Чемпионата гоночными грузовыми шинами Goodyear Truck Racing.

Новый сезон Чемпионата стартует 26 мая на Международном автодроме Мизано в Италии. В гонках серии участвуют 5,5-тонные грузовые автомобили с двигателями мощностью 1500 лошадиных сил, достигающие скорости до 160 км/ч с динамикой ускорения, достойной легкового Porsche 911.

Специально для Чемпионата компания Goodyear в 2004 году разработала и производит эксклюзивные шины Truck Racing. По условиям обновленного соглашения о сотрудничестве Goodyear сохранит статус эксклюзивного поставщика Чемпионата до 2021 года. Партнерство с FIA и Европейской ассоциацией гонок на грузовиках (ETRA) позволяет Goodyear продемонстрировать свое лидерство в области инновационных технологий, используемых в разработке грузовых шин, и испытать эти технологии в сложных условиях гонок.

«Мы гордимся участием в Чемпионате Европы FIA по гонкам на грузовых автомобилях, стартовавшем 15 лет назад. Специальные гоночные грузовые шины, которые мы производим для Чемпионата, необходимы для двух целей. Первая – продемонстрировать возможность безопасного движения на грузовом автомобиле в любых условиях и на высокой скорости, благодаря чему гонки на грузовиках превращаются в действительно захватывающее зрелище. И вторая цель – показать высокое качество наших стандартных грузовых шин. Достижению этой цели способствует то, что основой для гоночных шин стали обычные грузовые шины, такие же, как на многих автомобилях, ежедневно выходящих на дороги Европы», – отметил Давид Анкер (David Anckaert), вице-президент направления шин для коммерческого транспорта европейского отделения Goodyear.

Шины Goodyear Truck Racing

Шины Goodyear Truck Racing типоразмера 315/70R22.5 созданы на основе каркаса стандартных грузовых шин Goodyear. Каркас подвергся изменениям, необходимым для повышения эффективности шин, снижения риска перегрева и повышения жесткости боковин.

Шины Goodyear Truck Racing оснащены специально разработанным протектором, обеспечивающим надежное сцепление с сухой и влажной поверхностью. Особый асимметричный дизайн плечевой зоны и кольцевые канавки в сочетании со специальным составом обеспечивают универсальные характеристики шин вне зависимости от стиля вождения пилота и особенностей грузового автомобиля.

Еще одно преимущество гоночных шин Goodyear Truck Racing в возможности радиочастотной идентификации (RFID) по уникальному коду. Метка позволяет безошибочно идентифицировать каждую шину и использовать данные в программе мониторинга парка шин. Это гарантирует соблюдения всеми командами пунктов регламента Чемпионата, регулирующих количество и порядок использования шин.

Программа Чемпионата Европы FIA по гонкам на грузовых автомобилях

1 этап Мизано, Италия 25 – 26 мая

3 этап Хунгароринг, Венгрия 22 – 23 июня

4 этап Словакия Ринг, Словакия 6-7 июля

5 этап Нюрбургринг, Германия 20 – 21 июля

6 этап Мост, Чехия 31 августа – 1 сентября

7 этап Золдер, Бельгия 14 – 15 сентября

8 этап Ле-Ман, Франция 28 – 29 сентября

9 этап Харама, Испания 5-6 октября