«Глонасс» предложила правительству свою систему для хранения данных об автомобилях

“Глонасс” предлагает хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в госсистему «ЭРА-Глонасс»

Некорректное обращение с данными об автомобилях и их владельцах может угрожать безопасности транспорта, водителей и страны, считает АО «Глонасс». Компания написала вице-премьеру Юрию Борисову (курирует оборонно-промышленный комплекс) письмо с предложением, как хранить и обрабатывать такие данные. «Ведомости» ознакомились с копией письма «Глонасс», представитель Борисова подтвердил, что вице-премьер получал письмо такого содержания, оно направлено на отзыв в заинтересованные министерства.

По словам представителя «Глонасс», Борисову направлены предложения, как регулировать информационное взаимодействие внешних систем и подключенных автомобилей (могут обмениваться данными с другими устройствами. – «Ведомости»). Решений пока нет, заверили представители сторон. В письме «Глонасс» предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему «ЭРА-Глонасс» (вызов экстренных служб при авариях), АО «Глонасс» – ее оператор. Что за данные передают и получают подключенные автомобили, неизвестно, сетует представитель «Глонасс». Но их много, пишет компания: маршрут, мониторинг действий водителя, информация с датчиков.

Технически собрать все эти данные могут автопроизводители и сервисы, имеющие доступ к телеметрии, – дилеры и автосервисы. «Глонасс», продолжает ее представитель, хочет декларировать все возможности взаимодействия подключенных автомобилей с другими системами. И передавать «чувствительные данные» об автомобилях через защищенную государственную среду связи, чтобы повысить доверие пользователей и государства к сбору такой информации, объясняет гендиректор «Глонасс» Игорь Милашевский. Вопрос о переносе данных, которые есть у автопроизводителей, не ставился, уверяет представитель компании.

В «ЭРА-Глонасс» передаются данные о скорости и местоположении автомобиля, а также о силе удара при аварии – этого достаточно для реакции на инциденты, т. е. для выполнения основной задачи системы, уверена основательница BelkaCar Екатерина Макарова, у каршерингов много и других данных, но зачем они экстренным службам, непонятно. «Глонасс» хочет дублировать данные автопроизводителей в своей системе, видимо, чтобы заработать – брать плату за хранение или с автопроизводителей, или с государства, предполагает сотрудник Cognitive Tech-nologies Юрий Минкин. Но обрабатывать такой массив данных крайне сложно, а без обработки хранение теряет смысл, предупреждает он.

Унификация подхода потребует длительной разработки стандартов, а со стороны автопроизводителей – серьезных материальных и человеческих ресурсов, уверен представитель Mercedes-Benz, а это может увеличить цену машины. Инициатива верная, своевременная, но дублирование IT-инфраструктуры может быть непосильным для участников рынка, поддерживает Вагиф Бикулов из ГК «Авилон». Представитель «Глонасс» считает, что дополнительных затрат не потребуется. Если данные разных производителей объединить в государственной системе, они станут доступнее для взлома и кражи, предупреждает Минкин. 57,5 млн транспортных средств насчитывал российский автопарк на начало 2019 г., по данным «Автостата». 3,7 млн из них зарегистрированы в системе «ЭРА-Глонасс», указано на ее сайте.

Ежедневно количество машин, подключенных к системе, увеличивается на 3000–7000, заявляет компания «Глонасс». Руководитель центра испытаний НАМИ Денис Загарин поддерживает идею хранения в России данных об автомобилях. По его мнению, важно еще и предоставить доступ к этой информации отечественным разработчикам программного обеспечения – это поможет создавать IT-системы для автомобильной техники, включая беспилотники.

В России подключенных автомобилей пока 1–2% от всего автопарка, но доля постоянно растет, оценивает Минкин. Консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко считает оценку правдоподобной – это преимущественно последние модели премиальных марок из крупных регионов. В письме «Глонасс» также предложила ввести единые правила обращения с данными об автомобилях. Эти данные часто позволяют если не идентифицировать, то профилировать, кто находится за рулем автомобиля, указывает «Глонасс», а в некоторых случаях автопроизводители могут из-за рубежа управлять механизмами внутри машины. Сотрудник крупного автоконцерна с ним не согласен: электронные блоки, отвечающие за органы управления и функции комфорта, разведены в разные системы, чтобы исключить вторжение извне в управление автомобилем.

Информация о перемещении автомобилей производителями тоже отслеживается и хранится только в случае, когда инициатива исходит от самого автомобилиста, – к примеру, он вызывает техническую службу или использует сервис консьержа, указывают сотрудники двух автоконцернов, в автоматическом же режиме машины передают автопроизводителям только данные о техническом состоянии. Еще автопроизводители традиционно получают и хранят истории изменений в конструкции авто, которая обновляется после каждого сервисного обслуживания у официального дилера, соглашаются они.

Эта информация привязана к VIN (идентификационный номер машины) и доступна сотрудникам автопроизводителя, его дилерам и официальным органам по запросу, знает один из них. Технические данные идут через серверы автопроизводителей и в сервисные центры (например, о снашиваемости тормозных колодок), добавляет Минкин. Информация о состоянии автомобиля, например о сроке технического обслуживания или уровне топлива, поступает от автомобиля на мобильное приложение клиенту, если он подписал согласие, подтверждает представитель Mercedes-Benz. Однако использование единой сети передачи данных может существенно ограничить предлагаемые отдельными автопроизводителями онлайн-функции, считает представитель Mercedes-Benz.

Сервисы каршеринга собирают данные от телематических систем – датчиков, следящих за всеми показателями автомобиля, от горящей в салоне лампочки до уровня бензина в баке и незакрытой двери, рассказывает представитель «Делимобиля». Эта техническая информация нужна для работы сервиса и «Делимобиль» хранит ее на серверах в Москве, заверяет представитель каршеринга.

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