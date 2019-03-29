ГИБДД не лишатся права выдавать госномера

За ГИБДД оставят право выдавать номерные госзнаки

Комитетом Госдумы по транспорту при участии МВД подготовлены поправки к закону, который вводит с августа этого года новую процедуру регистрации автомобилей в России

Напомним, что по нему поставить на учет новый автомобиль можно будет сразу в автосалоне, а ГИБДД будет присваивать владельцам лишь сочетание буквы и цифры номерного знака. Заказывать металлическую табличку госзнака владельцы авто будут самостоятельно у аккредитованных фирм.

Государственная Дума в третьем — окончательном — чтении приняла законопроект, который позволит по-новому регистрировать автомобили. О чем речь?

Так, в пояснительной записке к документу указывается, что только в 11 субъектах, включая Подмосковье, Татарстан, Санкт-Петербург, Калужскую область, уровень обеспеченности пунктами изготовления номеров оценивается как «достаточный» (80%), в 32 регионах он не достигает 30%.

«Примерно в половине субъектов пункты изготовления знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. На Чукотке и в НАО пунктов вообще нет», – предупреждают авторы поправок.

Напомним, что новые правила регистрации автомобилей должны заработать с 4 августа этого года.

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