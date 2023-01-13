«АльфаСтрахование» назвала имена самых «опасных» водителей Воронежской области

«АльфаСтрахование» на основе данных об именах и марках автомобилей составила рейтинг водителей, которые являются клиентами компании и чаще всего попадали в ДТП в 2022 г. Среди мужчин лидируют Александры на Lada Vesta, среди женщин – Елены на Volkswagen Polo

Александры на Vesta попадали в ДТП в 19,5% случаев, Елены на Polo – в 16,6%. «Опасными» водителями-мужчинами в Воронежской области по итогам года стали Сергеи, тоже на Vesta – с ними произошло 18,8% аварий. Водители же Lada Granta с именем Алексей попали на третье место с 11% ДТП.

Также на «вестах» чаще всего в аварии попадали Владимиры (9,2%), Андреи (8,9%), Дмитрии (8,6%), Евгении (7,8%) и Николаи (5,8%).

На втором месте среди женщин-виновниц ДТП в Воронежской области – Татьяны на Kia Rio. С ними произошло 13% аварий. Натальи на Lada Granta попадали в ДТП в 12,6% случаев, Ирины на Hyindai Solaris – в 9,8%, владелицы Kia Rio с именем Юлия – в 9,6%. Помимо них, часто происходили ДТП с Ольгами на Lada Granta (9,3%), Светланами на Toyota Rav4 (8,6%) и Екатеринами на Ford Focus. Последние были виновницами аварий в 8% случаев.