Генпрокуратура законность установки частными компаниями камер видеофиксации

Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что в ряде регионов деньги от штрафов с дорожных камер почти полностью забирает бизнес

В ряде российских регионов денежные средства от штрафов с дорожных камер видеофиксации по условиям концессионных соглашений практически полностью отчисляются частным компаниям. Об этом на коллегии во вторник, 2 июля, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Глава надзорного ведомства в целом раскритиковал существующую систему камер, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил дорожного движения. Он напомнил, что нет единых правил установки таких камер. Также, по словам Чайки, «установлены многочисленные факты, когда такие системы работают с неотлаженным программным обеспечением».

«Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах», — констатировал генпрокурор.

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Ранее вице-премьер Максим Акимов дал Генпрокуратуре поручение проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений на дорогах. По его мнению, схема работы частных камер, когда с каждого штрафа владелец комплекса получает фиксированную премию, должна быть пересмотрена. Он заявил, что на данный момент видеокамеры на дорогах превратились в средство коммерциализации, а не фиксации нарушений.

1 июля стало известно, что в Госдуму поступил законопроект о запрете камер видеофиксации нарушений на дорогах, которые устанавливаются частными компаниями. Авторы инициативы считают, что работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться в собственности властей.

В начале 2019 года в России насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. За 12 месяцев прошлого года водителям было выписано свыше 100 млн штрафов по материалам, зафиксированным дорожными камерами.

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