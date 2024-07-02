МБ РУС провела день коммерческого транспорта

В рамках дня коммерческого транспорта специалисты компании представили текущие продукты и анонсировали новые модели и бренды, которые выходят на российский рынок уже сегодня.

Наталья Королёва – Генеральный директор АО “МБ РУС”

Российский сегмент легких коммерческих автомобилей демонстрирует рост, особенно в категории цельнометаллических фургонов и автобусов с массой от 3,5 тонн, который за первые пять месяцев 2024 года увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом.

Модель Toano была введена на рынок в ноябре 2023 года и уже успела занять топовые позиции в своем сегменте. Foton Toano лидирует среди китайских брендов, опережая конкурентов по объемам продаж за первые пять месяцев текущего года.

Foton Toano представляет собой современный фургон классической компоновки, оборудованный турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Этот автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой передач и обеспечен всеми необходимыми системами безопасности и комфорта.

Основная комплектация Toano включает в себя ABS, EBD, ESP для динамической стабилизации, подушку безопасности для водителя, кондиционер, электрорегулируемые и подогреваемые зеркала заднего вида, регулировку сиденья водителя в шести направлениях и систему контроля давления в шинах.

На российском рынке Foton Toano доступен в двух версиях: N1 с полной массой 3,5 тонны и N2 с полной массой 4,2 тонны. Фургон N1 представлен с односкатной или двускатной ошиновкой и в трех вариантах исполнения: L2H2, L2H3, L3H3.

Уважаемые журналисты из всемирно известных изданий

Помимо цельнометаллического фургона, Foton Toano предлагается в грузопассажирском варианте. В салоне доступны варианты с трехместным диваном и фиксированной или сдвижной перегородкой, а также с четырьмя индивидуальными креслами. Клиенты могут выбрать переоборудование Toano в карету скорой помощи, рефрижератор, туристический автобус, ритуальный автомобиль или транспорт для маломобильных пассажиров, а также заказать индивидуальные варианты исполнения.

На все варианты Foton Toano предоставляются лучшие на рынке гарантийные условия: заводская гарантия составляет 3 года без ограничения пробега, а сервисный интервал составляет 12 месяцев или 20 000 км.

В линейке МБ РУС, официального дистрибьютора Foton в России, есть и пикап Foton Tunland G7. Этот автомобиль сочетает яркий дизайн, отличную управляемость и внедорожные качества, оборудован дизельным двигателем мощностью 162 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией с блокировкой дифференциала.





Foton Tunland G7

МБ РУС гарантирует комплексное обслуживание клиентов, включая официальную гарантию на автомобили, сервисное обслуживание и наличие запасных частей. В ближайших планах компании расширение клиентских программ и введение линеек сервисных контрактов для дополнительного удобства клиентов.

– Toano – цельнометаллический фургон (CMF). Однако мы видим высокий спрос на рынке на грузопассажирские и пассажирские версии. У нас есть примеры таких автомобилей: грузопассажирская версия и микроавтобус на 8+1 мест, которые можно увидеть на первом этаже. Эти автомобили изготовлены нашими авторизованными производителями кузовов. Мы активно развиваем это направление из-за высокого спроса на такие транспортные средства. Конверсионный бизнес является одним из наших приоритетов, и мы готовы выполнять индивидуальные заказы, следуя рыночным трендам и запросам клиентов. Кроме того, мы занимаемся производством автомобилей скорой помощи. Совместно с авторизованными производителями мы наладили производство автомобилей двух классов: скорой помощи и реанимобилей. – отметил, Константин Молдавский – Директор по продажам коммерческого транспорта АО «МБ РУС»

В августе текущего года МБ РУС, входящая в группу АВТОДОМ, запускает официальные продажи грузовых автомобилей марки Forland на российском рынке.

Она выступит эксклюзивным дистрибьютором этого бренда, представляя разнообразную линейку транспортных средств с полной массой от 3,5 до 12 тонн и различными колесными базами от 3000 мм до 5750 мм. В ассортимент войдут как грузовые шасси, так и модели с кузовами-надстройками, специально адаптированные для российских условий эксплуатации.

Автомобили Forland будут предлагать заводскую гарантию на 36 месяцев без ограничений по пробегу. За счет высоких потребительских качеств, комплексного оснащения и надежной сервисной поддержки, Forland стремится к завоеванию значимой доли на российском рынке. Бренд, принадлежащий крупному промышленному конгломерату Beiqi Foton Motor с государственной формой собственности, успешно представлен на азиатских и американских рынках, а также имеет сеть из 400 дилерских центров и 300 сервисных станций в 50 странах мира.

Первые модели, выходящие на рынок, включают малотоннажную Forland 3, среднетоннажные Forland 5 и Forland 8, а также флагманскую Forland 12.

Модель Forland 3 будет доступна с тремя вариантами колесной базы: 3000 мм, 3360 мм и 3800 мм. Благодаря низкой снаряженной массе она обеспечивает лучшую в классе грузоподъемность до 1680 кг. Флагманская модель Forland 12 с колесной базой 5750 мм может оснащаться надстройкой длиной до 8200 мм без дополнительного удлинения кузова. Кроме того, она имеет 600-литровый топливный бак, что обеспечивает наибольшую в своем классе дальность хода.

Наталья Королёва – Генеральный директор АО “МБ РУС”

Грузовики Forland 3 и Forland 5 оснащаются экономичным турбодизелем Aucan 4F25 TC, работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Объем двигателя составляет 2499 см³, мощность – 157 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. Вес двигателя снижен до 220 кг благодаря легкосплавной головке блока цилиндров. Модель Forland 8 оснащена турбодизелем мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 491 Нм, сочетающимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Флагманский Forland 12 комплектуется 4,6-литровым турбодизелем мощностью 209 л.с. и крутящим моментом 760 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач.

Все автомобили Forland, представленные на российском рынке, отличаются высоким уровнем базового оснащения. В стандартную комплектацию входят кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, регулируемая рулевая колонка в двух направлениях, подрессоренные сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийная система с цветным дисплеем и русифицированным интерфейсом, а также системы активной безопасности ABS и ESC. Опционально доступны камера заднего вида и поддержка Bluetooth.

Для эксплуатации в российских условиях все автомобили Forland адаптированы: дизельные двигатели оснащены подогревом топливной системы и системой принудительного прожига сажевого фильтра. В комплектации используются аккумуляторы, рассчитанные на низкие температуры. Технические компоненты выполнены из материалов, устойчивых к суровым зимним условиям, а кабины дополнительно теплоизолированы. Также добавлены стабилизатор задней подвески и догреватель охлаждающей жидкости двигателя.

Автомобили Forland проходят дополнительную антикоррозионную обработку, включающую электрофорез, герметизацию сварных швов, обработку днища и колесных арок, грунтовку и двойную окраску кузова, что обеспечивает толщину лакокрасочного покрытия более 100 микрон.

На российском рынке автомобили Forland будут предлагаться как в виде грузовых шасси, так и с надстройками. Компания «МБ РУС» заключила соглашения с 10 ведущими производителями кузовов-надстроек. Наиболее востребованные версии, такие как изотермический фургон, бортовой грузовик и борт-штора, будут изготавливаться на мощностях партнеров «МБ РУС» и поставляться на центральный склад компании.

На данный момент розничные цены стартуют от 3 260 000 и до 12-тонного Forland с ценой в 5 555 000 ₽.

На переоборудованные автомобили распространяются те же гарантийные обязательства, что и на шасси: 3 года без ограничения пробега, что является лучшим предложением на рынке.

Российская дилерская сеть Forland будет насчитывать 60 дилерских предприятий по всей стране к концу 2024 года, обеспечивая быструю поставку автомобилей и качественный сервис. Все сотрудники дилерских центров пройдут обучение в учебном центре «МБ РУС» в Москве в начале июля, где будет представлена вся линейка моделей, включая грузовые шасси и автомобили с надстройками.

По словам Константина Молдавского, директора по продажам коммерческого транспорта АО «МБ РУС»: дилерская сеть Foton и Forland пока будет пересекаться: «Здесь, на самом деле у нас нету каких-то таких четких ограничений, четких нет. Мы на данный момент занимаемся одновременно и развитием дилерской сети, потом и развитием дилерской сети по качественному и количественному составу».

Наталья Королёва – Генеральный директор АО “МБ РУС”

Наталья Королёва, в ответе на вопрос журналистов, заверила, что компания «МБ РУС» сохраняет обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz и пока не более того.