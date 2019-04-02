Новый глава Volkswagen в России

Томас Мильц (Thomas Milz) назначен на пост руководителя марки Volkswagen в России. Он вступил в должность 02 апреля 2019 года.

Томас Мильц работает в автомобильной индустрии более 20 лет и занимал множество ответственных постов в сфере продаж, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в США. Свою карьеру в автомобильном бизнесе г-н Мильц начинал в VOLKSWAGEN AG менеджером по продуктовой стратегии направления силовых установок (с 1997 по 1998 год).С 1998 по 2001 год Томас Мильц работал в американском подразделении Volkswagen на должности менеджера жизненного цикла продукта, после чего занял в VOLKSWAGEN AG пост руководителя региона Северной Америки по продажам и маркетингу (с 2001 по 2004 год). Позднее, снова в американском подразделении Volkswagen, он возглавлял разработку стратегии развития бизнеса (с 2004 по 2005 год), а также исполнял обязанности директора по продажам и поставкам (с 2005 по 2007 год).

Следующим этапом развития карьеры г-на Мильца в Volkswagen Group стали посты директора по сбыту (с 2007 по 2009 год) и директора по региону Северо-Западной Европы (с 2009 по 2012 год).

С 2012 по 2016 год Томас Мильц работал в Дубае управляющим директором Audi Volkswagen по региону Ближний Восток. С 2016 по 2019 год г-н Мильц (вплоть до нового назначения в России) занимал пост регионального директора VOLKSWAGEN AG в Южной Европе.

На должности главы марки Volkswagen в России Томас Мильц сменил Ларса Химмера (Lars Himmer), который занимает пост управляющего директора Volkswagen Group Rus.