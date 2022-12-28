Новинки от Chery в 2023 году

Новинки от Chery в 2023 году
28 декабря 14:11 2022

В 2023 году автомобильная компания CHERY планирует расширение и обновление модельного ряда марки в России за счёт представления новых моделей, в том числе в новых сегментах

Реформация моделей и расширение комплектаций на протяжении следующего года ожидают кроссоверы серий «TIGGO 4», «TIGGO 7» и «TIGGO 8». Изменения связаны с новыми тенденциями в автомобильном дизайне и возрастающими потребностями и пожеланиями клиентов в ещё более высоком и технологичном оснащении. В январе в дилерских центрах марки CHERY будет официально представлен кроссовер TIGGO 7 PRO MAX.

На российском рынке марка CHERY намерена также представить гибридный кроссовер, оснащённый уникальной запатентованной трансмиссией DHT. Гибридный автомобиль от CHERY оборудован тремя двигателями – бензиновым и двумя электромоторами – в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, которая позволяет гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга. Данная гибридная архитектура демонстрирует высокую производительность, позволяя преодолевать расстояния в более, чем 75 км, используя исключительно энергию электромоторов, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 километров.

Для поклонников седанов марка CHERY намерена привезти своего флагмана на внутреннем рынке. Автомобиль представляет собой интересное сочетание современных технологий и классического дизайна. Мощный силовой агрегат, богатое функциональное оснащение, стильный дизайн, адаптация к российским климатическим и дорожным условиям позволят модели занять лидирующие позиции в D-классе.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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