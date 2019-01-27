Jaguar Land Rover представляет результаты продаж в рамках программы Approved

По итогам 2018 года компания Jaguar Land Rover Россия представляет результаты продаж сертифицированных автомобилей с пробегом, реализуемых в рамках программы Approved

Всего в прошлом году было продано 6 423 автомобиля с пробегом Jaguar Land Rover, что на 6,5% больше по сравнению с итогами 2017 года. Из них 2 974 автомобиля были реализованы по программе Approved (+1,1% на фоне 2017 года). В 2018 году из всех автомобилей Jaguar и Land Rover с пробегом, проданных в России, более 30% было реализовано через официальные дилерские центры компании. В рамках программы Jaguar Land Rover Approved клиенты получают возможность приобрести автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. Каждый из автомобилей проходит несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. Специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover принимают во внимание все, с чем может столкнуться будущий владелец в ходе эксплуатации.

Осмотр автомобиля проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и тщательному анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику. Помимо этого, все автомобили, реализуемые по программе Approved, обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет), а также подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.