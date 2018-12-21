На ледовой гонке в Целль-ам-Зее будет показан Volkswagen ID. R

Volkswagen расскажет о спортивных планах гоночного прототипа на ближайшее будущее и представит свои легендарные модели в рамках известной гонки на льду в Целль-ам-Зее

19 и 20 января 2019 года в Австрии будет показан Volkswagen ID. R, установивший абсолютный рекорд на трассе Пайкс-Пик в США.

Поклонники автоспорта смогут увидеть еще два автомобиля команды Volkswagen Motorsport: завоевавший в 1986 году титул Чемпиона мира по ралли в «Группе А» Golf Mk2 GTI Triumph Adler и оснащенный двумя двигателями Golf Mk2 Pikes Peak 1987 года.

Кроме того, Volkswagen Polo GTI R5 актуального поколения примет участие в борьбе за победу. Также стоит отметить состав пилотов: обладатель рекорда Pikes Peak француз Ромен Дюма (Romain Dumas) и немец Клаус-Йоахим «Йохи» Кляйнт (Klaus Joachim «Jochi» Kleint), выступавший за Volkswagen в гонках по подъему на холм Пайкс-Пик с 1985 по 1987 годы.

Volkswagen ID. R

24 июня 2018 года в ходе знаменитой гонки Пайкс-Пик чуть больше 7 минут 57 секунд потребовалось Ромену Дюма на Volkswagen ID. R, чтобы установить исторический рекорд соревнования, проходящего на высоте 4.302 метра над уровнем моря. Гоночный болид с передовой концепцией привода будет представлен на экспозиции в Целль-ам-Зее.

Журналы BBC Top Gear и Auto Bild Motorsport назвали ID. R «Гоночным автомобилем года», удостоив специальными наградами также технологию силового привода. Директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс (Sven Smeets) отметил планы гоночного автомобиля на будущее:

«Очевидно, что ID. R еще рано отправляться на почетное место в музее. Volkswagen определил четкую стратегию развития электрической мобильности, и мы хотим поддержать ее реализацию своим участием в автоспортивных соревнованиях»

В дни проведения ледовой гонки в Целль-ам-Зее Volkswagen объявит, в каких соревнованиях ID. R примет участие в 2019 году.

Volkswagen Polo GTI R5

Новый раллийный автомобиль Volkswagen для клиентских команд уже успешно начал гоночную карьеру. Модель подготовлена по требованиям группы R5 для национальных, региональных и международных раллийных Чемпионатов. Спортивный дебют 272 сильного Volkswagen Polo GTI R5 состоялся в конце октября 2018 года на испанском этапе Чемпионата мира по ралли.

Норвежец Петтер Сольберг (Petter Solberg) за рулем модели лидировал большую часть гонки, демонстрируя преимущество как на асфальтовых, так и на гравийных спецучастках. В настоящее время 15 автомобилей Volkswagen Polo GTI R5 отправлены частным раллийным командам в Италию, Швецию, Финляндию, Парагвай, Бельгию и Австрию. Polo GTI R5 также станет участником соревнований на ледовой трассе в Целль-ам-Зее.

Volkswagen Golf Mk2 GTI «Группы A» 1986 года и Volkswagen Golf Mk2 Pikes Peak 1987 года

На мероприятии в Целль-ам-Зее будут показаны также два легендарных Volkswagen Golf, в свое время находившиеся в центре событий мирового автоспорта. В 1986 году Кеннет Эрикссон (Kenneth Eriksson) за рулем Volkswagen Golf Mk2 GTI стал Чемпионом мира в «Группе А», предшествующей современной серии WRC.

Еще более мощный и оснащенный двумя двигателями Golf Mk2 Pikes Peak мощностью 600 л.с. в 1987 году принимал участие в гонке по подъему на холм Пайкс-Пик.