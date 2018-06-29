Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела 36

После резонансного ДТП в Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении бизнесмена Сергея Лебедева, насмерть сбившего в Туапсе на «зебре» женщину на глазах у ее семьи, все-таки возбудили уголовное дело. Однако водителя внедорожника, судя по всему, до сих пор даже не задержали: он был отпущен с места аварии и лег в отделение неврологии местной больницы, где пробыл два дня.

Дальнейшее местонахождение бизнесмена остается неизвестным. В полиции уверяют, что вопрос об избрании Лебедеву меры пресечения уже решается — сообщает Газета.ru