Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела

В отношении бизнесмена Сергея Лебедева, насмерть сбившего в Туапсе на «зебре» женщину на глазах у ее семьи, все-таки возбудили уголовное дело. Однако водителя внедорожника, судя по всему, до сих пор даже не задержали: он был отпущен с места аварии и лег в отделение неврологии местной больницы, где пробыл два дня.
Дальнейшее местонахождение бизнесмена остается неизвестным. В полиции уверяют, что вопрос об избрании Лебедеву меры пресечения уже решается — сообщает Газета.ru
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