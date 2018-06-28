Тариф «Платона» останется на прежнем уровне 9

Тариф в системе взимания платы с тяжелых грузовиков «Платон» не будет проиндексирован с 1 июля.

Решение об отмене ранее запланированного повышения было принято на совещании 25 июня, в котором приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, ФКУ «Дороги России», грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка — сообщает Drom.ru

Вместо индексации с июля будет усилен контроль за дальнобойщиками-«зайцами». Полномочия по выявлению неплательщиков по системе «Платон» на основе автоматической фиксации передадут от МВД к Ространснадзору. Соответствующие изменения в КоАП ранее одобрили Госдума и Совет Федерации. «Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны», — отмечается в сообщении Минтранса.

Вопрос индексации тарифа будет обсуждаться «после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам», заявил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков.

Сейчас тариф «Платона» составляет 1,91 руб. за 1 км пути по федералным трассам, он не меняется с 15 апреля 2017 года. В соответствии с постановлением правительства тариф должен ежегодно индексироваться с поправкой на инфляцию, однако на данный момент эту индексацию уже дважды отменяли, и теперь сделают это в третий раз.

Система «Платон», направленная на взимание платы с большегрузов за пользование федеральными трассами, начала работать 15 ноября 2015 года.

За два с половиной года через «Платон» собрано 50 млрд рублей, их направляют на ремонт дорог и мостов. Какие дороги ремонтируют, можно посмотреть на сайте dorogi.platon.ru. Также перевозчики могут сами выбирать дороги для ремонта через сервис Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог».