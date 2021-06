О переходе на электромобили задумывается уже каждый пятый автовладелец

До конца 2021 года на московских парковках планируется установить 115 зарядок для электрокаров, а к 2030 году в России будет построено 150 тыс. зарядных станций, для владельцев электрокаров будет отменен транспортный налог и плата за парковочные места.

Пока же существенных льгот для немногочисленных владельцев электрокаров нет, однако уже каждый пятый автовладелец рассматривает возможность покупки электромобиля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего личный автомобиль, из всех округов страны.

О том, чтобы купить электрокар, задумывается 20% российских автолюбителей. Судя по комментариям, их привлекает не только современный внешний вид и экономичность электромобилей, но и их экологичность. 64% пока не рассматривает возможность сменить свою нынешнюю машину на электротранпорт, аргументируя это, как правило, отсутствием в России необходимой инфраструктуры и высокой ценой транспортного средства.

Потенциальных покупателей электрокаров больше среди мужчин (24% против 14% среди женщин). Интерес к новому виду транспорта растет с увеличением уровня доходов опрошенных: рассматривают возможность его покупки 9% россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц и 22% респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей. Чаще всего же возможность приобретения электромобиля рассматривают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (27%).

Владельцы автомобилей с различными типами двигателей демонстрируют примерно одинаковую заинтересованность электрокарами: рассматривают возможность их покупки 20% россиян, владеющих машинами на бензиновом двигателе, 22% владельцев дизелей и 21% владельцев авто с газовым двигателем.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 316

Время проведения: 25 мая — 15 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее личный автомобиль

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Рассматриваете ли вы возможность покупки электромобиля?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Да 20% 24% 14% 25% 27% 19% 15% 9% 17% 20% 22% Нет 64% 62% 66% 61% 59% 61% 71% 76% 63% 64% 64% Затрудняюсь ответить 16% 14% 20% 14% 14% 20% 14% 15% 20% 16% 14%

Вариант ответа Все опрошенные Тип двигателя автомобиля, которым владеют сейчас бензиновый дизельный газовый Да 20% 20% 22% 21% Нет 64% 63% 65% 54% Затрудняюсь ответить 16% 17% 13% 25%

