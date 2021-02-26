В Калининграде началось производство кроссвэна Kia Carnival

В Калининграде началось производство кроссвэна Kia Carnival
26 февраля 10:11 2021

Kia сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство кроссвэна Carnival. Продажи модели начнутся в России во втором квартале 2021 года

Kia Carnival 4-го поколения унаследовал достоинства предшественников, нашедших за 23-летнюю историю модели более 2 миллионов покупателей во всем мире, и приобрел качества современных кроссоверов и автомобилей бизнес-класса, что позволяет ему выйти на новый уровень дизайна, комфорта и безопасности. Созданный в рамках концепции Grand Utility Vehicle, новый Carnival с точки зрения дизайна экстерьера, оформления салона, отделочных материалов, оснащенности дает владельцу больше возможностей, чем традиционный MPV. Кроссвэн станет великолепным решением как для семейных поездок, так и для деловых задач.

Спереди модель отличается выразительной решеткой радиатора, состоящей из элегантных геометрических деталей, в которую интегрированы светодиодные дневные ходовые огни и фары. Единая световая линия в стилистике «биение сердца» в задней части, узор задней стойки кузова и динамичный силуэт создают футуристичный облик, характерный для новейших моделей Kia.

Kia Carnival

Увеличенная длина (до 5 155 мм) позволила создать наиболее просторный салон за всю историю модели. Автомобиль будет доступен в двух вариантах компоновки – на 7 и 8 мест. Дополнительные преимущества в российских условиях и возможность использовать кроссвэн как в городе, так и за его пределами обеспечивает высокий дорожный просвет – 182 мм. Уже в базовой комплектации Kia Carnival будет оснащаться датчиками парковки, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, фирменным пакетом «Теплые опции».

Kia Carnival

Carnival будет предложен с бензиновым (3,5 л) и дизельным (2,2 л) двигателями семейства Smartstream, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и приводом на переднюю ось.

Более подробная информация о спецификациях, вариантах комплектации и ценах будет объявлена ближе к дате начала продаж модели.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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