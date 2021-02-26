В Калининграде началось производство кроссвэна Kia Carnival

Kia \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435 \u00ab\u0410\u0432\u0442\u043e\u0442\u043e\u0440\u00bb \u0432 \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u044d\u043d\u0430 Carnival. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 Kia Carnival 4-\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u043d\u0430\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0445 \u0437\u0430 23-\u043b\u0435\u0442\u043d\u044e\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 2 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435, \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430, \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u0438 Grand Utility Vehicle, \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 Carnival \u0441 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430, \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430, \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0447\u0435\u043c \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 MPV. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u044d\u043d \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043b\u0435\u043f\u043d\u044b\u043c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u0430\u043a \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447. \u0421\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0448\u0435\u0442\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u044d\u043b\u0435\u0433\u0430\u043d\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0435\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0433\u043d\u0438 \u0438 \u0444\u0430\u0440\u044b. \u0415\u0434\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u044f \u043b\u0438\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u00ab\u0431\u0438\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0430\u00bb \u0432 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438, \u0443\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u0438 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043b\u0443\u044d\u0442 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0444\u0443\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a, \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Kia. \u0423\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0434\u043b\u0438\u043d\u0430 (\u0434\u043e 5 155 \u043c\u043c) \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0437\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u2013 \u043d\u0430 7 \u0438 8 \u043c\u0435\u0441\u0442. \u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u044d\u043d \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442 \u2013 182 \u043c\u043c. \u0423\u0436\u0435 \u0432 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Kia Carnival \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0441 8-\u0434\u044e\u0439\u043c\u043e\u0432\u044b\u043c \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0435\u043c, \u0444\u0438\u0440\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u043c \u00ab\u0422\u0435\u043f\u043b\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0446\u0438\u0438\u00bb. Carnival \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u0441 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u043c (3,5 \u043b) \u0438 \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c (2,2 \u043b) \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 Smartstream, 8-\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e \u043e\u0441\u044c. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445, \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u0430\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0435 \u043a \u0434\u0430\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438.