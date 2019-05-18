Эксперты чистоты: инновационные мусоровозы MAN с кузовом GeesinkNorba

МАН Трак энд Бас РУС представило модель мусоровоза MAN c кузовом GeesinkNorba на III международном съезде региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в г.Уфе.

Последние несколько лет многие российские регионы переходят на новую схему сбора и переработки мусора. Новый формат заключается в том, что всеми процессами занимаются не отдельные, как прежде, организации, а единая структура, которую координирует региональный оператор. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — это компания, которая осуществляет координацию всех этапов процесса обращения с мусором (от его сбора до уничтожения незаконных свалок) в границах определенного региона.

У МАН Трак энд Бас РУС уже есть успешный опыт сотрудничества с региональными операторами в нескольких субъектах РФ, которым были поставлены мусоровозы на шасси MAN.

Ключевым регионом в структуре продаж остается Московский регион. Именно на него приходится львиная доля заказов коммунальной техники MAN, поставляемой в Россию. Однако новые мусоровозы на шасси MAN в 2018 году были поставлены в Орел, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Белгород. Все больший интерес к такой технике проявляют компании из других регионов.

Демонстрация успешной модели мусороза на мероприятии, где присутствуют все ключевые игроки рынка, а также новые потенциальные потребители — уникальный шанс познакомить с техникой всех в одно время и в одном месте.

В Уфе представлен мусоровоз с задней загрузкой на шасси MAN TGS c кузовом GeesinkNorba 22H25P объемом 22 м3. Это самый настоящий бестселлер рынка мусоровозов России, уже завоевавший заслуженную популярность в отрасли. Трехосное базовое шасси — MAN TGS 33.360 6х4 BB-WW, оснащенное оснащается двигателем MAN D2066LF42 – 360 л.с. экологического класса Euro-5 с механической КПП ZF 16 S 223 OD, воистину универсально. В основе самосвальные параметры, многократно опробованные и испытанные в условиях стройплощадок. Высокий клиренс применен с расчетом заездов спецгрузовика на неблагоустроенные полигоны для выгрузки мусора, к которым могут вести грунтовые дороги без асфальтового покрытия.