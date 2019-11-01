Москва заказала разработку транспортной стратегии до 2040 года

Москва заказала разработку транспортной стратегии до 2040 года
Ноябрь 01 11:11 2019

Столичные власти избрали разработчиком новой программы развития транспортного комплекса российский офис консалтинговой компании McKinsey.

  • Программа рассчитана на 2019–2023 годах и период до 2040 года.
  • По сведениям издания «Ведомости», «Маккинзи и компания Сиайэс» предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 году. Но последние годы улучшений нет, а загруженность дорог растет, рассказал консультант мэрии. Представитель «Маккинзи и компания Сиайэс» от комментариев отказался.

В конце прошлого года в Москве увеличились цены на парковку: появилось несколько сотен улиц с рекордным тарифом 380 руб. в час.

В мэрии тогда пообещали, что на улицах уже в скором времени гарантированно появятся свободные места и исчезнет паразитный трафик из машин, ищущих парковку. Среди поставленных новых задач — организация многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности применять новые технологии.

В связи с этим Правительство Москвы поставило целью разработать новую транспортную стратегию. По словам представителя пресс-службы транспортного департамента мэрии, «появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта как на федеральном, так и на мировом уровне».

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Gabriel Dashan
    Ноябрь 01, 12:24 #1 Gabriel Dashan

    или ли ишак сдохнет, или султан помрет….

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