Самому ценному игроку ЧМ по хоккею IIHF 2019 вручили хрустальную награду от ŠKODA AUTO

Бернхард Майер, председатель Совета директоров ŠKODA AUTO, вручил уникальную хрустальную награду, разработанную в студии ŠKODA Design, самому ценному игроку турнира – им стал канадец Марк Стоун (Mark Stone).

В Братиславе завершился 83-й Чемпионат мира по хоккею IIHF. В захватывающем финальном матче сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 3:1. Сразу после игры председатель Совета директоров ŠKODA AUTO Бернхард Майер вручил уникальную хрустальную награду канадцу Марку Стоуну, который был признан самым ценным игроком турнира. Студия ŠKODA Design уже второй год подряд создает этот специальный приз.

Чемпионат мира по хоккею IIHF 2019 проходил в Словакии с 10 по 26 мая. ŠKODA в 27-й раз выступила генеральным спонсором соревнования – это партнерство является самым продолжительным в истории мирового спорта.

Как и в прошлом году, ŠKODA AUTO создала уникальную награду для самого ценного игрока Чемпионата IIHF 2019. Хрустальная статуэтка в форме, напоминающей кристалл льда, была разработана в студии ŠKODA Design. Она выполнена в традициях знаменитого чешского стекольного искусства, элементы которого также нашли отражение в дизайне современных автомобилей ŠKODA.

Председатель Совета директоров ŠKODA AUTO Бернхард Майер вручил пятикилограммовый кубок высотой 35 см и шириной 22 см канадскому хоккеисту Марку Стоуну, который был признан самым ценным игроком турнира.

Чемпионат мира по хоккею в этом году стал особенным событием для чешского бренда: 23-го мая в день четвертьфинальных матчей в Братиславе состоялась мировая премьера новинок ŠKODA. Марка представила публике обновленный флагман SUPERB, plug-in гибридную версию SUPERB iV и полностью электрический городской автомобиль CITIGO iV, который стал первым в истории бренда серийным автомобилем, на 100% работающим от батареи.

В этом году более 472 600 болельщиков со всего мира приехали в Братиславу и Кошице, чтобы поддержать свои команды на арене Чемпионата. Кроме того, свыше 1,2 млрд зрителей следили за матчами по телевидению и онлайн. Логотип ŠKODA был размещен на круге вбрасывания и на бортах ограждений, а сразу за ними экспонировались автомобили чешского бренда: городской SUV ŠKODA KAMIQ, новая компактная модель ŠKODA SCALA и спортивный SUV ŠKODA KODIAQ RS.

ŠKODA является транспортным партнером Чемпионата мира по хоккею IIHF с 1992 года. В этот раз чешский бренд передал организаторам мероприятия 50 брендированных автомобилей – большую часть парка составили SUV KODIAQ и KAROQ.

Также ŠKODA вновь стала эксклюзивным партнером мобильного приложения IIHF, созданного для смартфонов на операционной системе iOS и Android. С его помощью поклонники хоккея могли узнать интересные истории из-за кулис Чемпионата, получить статистику турнира и, главное, не пропустить ни одного важного момента благодаря встроенной бегущей строке и оповещений о голах. Кроме того, пользователи могли делать ставки на исход каждого матча и делиться ими с друзьями.