Новый Lada Largus: старт производства

\u041d\u0430 \u0410\u0412\u0422\u041e\u0412\u0410\u0417\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 LADA Largus \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0439\u0435\u0440\u0430, \u0441\u0442\u0430\u043b LADA Largus Cross \u0432 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043e\u043a\u0440\u0430\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0443\u043c\u044b\u00bb. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 LADA Largus \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u044d\u043a\u0441\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u0442\u0438\u043b\u0435 LADA. \u0423 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0431\u0430\u043c\u043f\u0435\u0440, \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0440\u044b\u043b\u044c\u044f, \u0440\u0435\u0448\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0444\u0430\u0440\u044b, \u0434\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0435\u0440\u043a\u0430\u043b\u0430 \u2013 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u044b\u0439, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439. \u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u044f \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. LADA Largus \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043f\u0430\u043d\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0443\u043b\u044c, \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u044c\u044f \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0431\u043e\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u0440\u044f\u0434 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0446\u0438\u0439, \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432 \u043f\u043e\u0432\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0430\u0445. \u041e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 LADA Largus \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e LADA Largus \u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c \u0410\u0412\u0422\u041e\u0412\u0410\u0417\u0430 \u0438 Renault. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0431\u044b\u043b \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d \u0434\u043b\u044f \u0412\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b, \u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u043d \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0448\u0430\u0441\u0441\u0438 \u0438 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0440\u0440\u043e\u0437\u0438\u0439\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0443. \u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f LADA Largus \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0422\u041e\u041f-10 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435; \u044d\u0442\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0438\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 LADA Largus 7 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044e \u00ab\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb. \u041a \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 450 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 LADA Largus. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0441 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u043d\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432 \u0433\u0430\u043c\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0432, \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f\u043c\u0438 (\u0434\u0432\u0443\u0445\u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044b \u0438 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u044b, Cross, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u00ab\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438\u00bb, \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431).