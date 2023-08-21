Автотор представил модельный ряд брендов BAIC, KAIYI и SWM на выставке MIMS 2023

«Автотор» в Калининграде до конца 2023 года планирует изготовить 70 000 автомобилей, увеличив этот объем до 100 000 единиц к 2024 году.

Портфель легковых моделей, представляемых холдингом, расширяется и в ближайшее время будет включать уже 20 разнообразных моделей автомобилей. В этой связи, недавно дополнив продуктовую линейку, бренд BAIC представил рамный полноприводный внедорожник BAIC BJ40.

На фоне расширения портфеля моделей, бренд KAIYI также привнес новые элементы в мир автомобилей, представив две модели кроссоверов KAIYI X3 Pro.

Компания SWM, не оставшаяся в стороне, представила три новых кроссовера: SWM G01, G01F и G05 Pro.

Один из важных моментов в этом развитии – участие холдинга «Автотор» на международной выставке MIMS Automobility Moscow 2023. В рамках этого события, совместно с дистрибьюторами и партнерами, «Автотор» организовал пресс-конференцию, где были представлены планы по развитию автомобильной индустрии в стране и представлены шесть новых моделей от брендов BAIC, KAIYI и SWM.

Автотор на ММАС 2023

KAIYI Auto

Автомобильный бренд KAIYI Auto расширяет свою продуктовую линейку за счет введения двух новых моделей: компактных городских кроссоверов KAIYI X3 и X3 Pro. Эти автомобили предлагают выдающиеся характеристики для потребителей, отличные технические параметры и высший уровень комфорта и эргономики.

KAIYI X3

Кроссовер KAIYI X3 оснащен мощным и экономичным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, который развивает 113 лошадиных сил. Доступны два варианта коробок передач: пятиступенчатая механическая и вариатор. Модель обеспечивает комфорт и безопасность благодаря разнообразным опциям, включая электропакет, кондиционер, датчики парковки, обогрев форсунок стеклоомывателя, камеру заднего вида и ассистенты при движении на склоне. Продвинутая мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, Apple Car Play и Android Auto, а также аудиосистема с шестью динамиками обеспечивают дополнительный комфорт.

KAIYI X3 Pro

KAIYI X3 Pro

Кроссовер KAIYI X3 Pro оснащен мощным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, развивающим 147 лошадиных сил. Этот двигатель сочетается с бесступенчатой коробкой передач. Модель обладает выдающейся динамикой и экономичностью. В комплектацию входят подогреваемое мультифункциональное рулевое колесо, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, 10,25-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного центра, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка для устройств, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

BAIC BJ40

BAIC BJ40

В линейку бренда BAIC входит новый рамный полноприводный внедорожник BAIC BJ40. Этот автомобиль обладает широким спектром возможностей и превосходными ходовыми качествами, которые позволяют ему мастерски преодолевать даже самые сложные преграды при любых дорожных и климатических условиях. Двигатель объемом 2 литра и мощностью 218 лошадиных сил сопрягается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль предоставляет четыре режима движения: экономичный, комфортный, спортивный и для движения по снегу. Среди характеристик – 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 12,3-дюймовый электронный щиток приборов, датчики дождя, парковки и давления в шинах, круиз-контроль, акустическая система и множество других функций, включая подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль.

SWM

Бренд SWM дебютировал, представив три новых модели: среднеразмерные кроссоверы G01 и G01F, а также большой кроссовер G05 Pro, доступный как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Эти автомобили выделяются высоким уровнем комфорта и эргономики, отличными техническими характеристиками и обширным набором интеллектуальных систем помощи водителю.

SWM G01

Стильный и выразительный кроссовер SWM G01 предлагает широкий спектр комфортных и безопасных функций. В его оснащение входят панорамная крыша, климат-контроль, подогрев и вентиляция водительского кресла, смарт-ключ, круиз-контроль, парктроники и датчики давления в шинах, камера заднего вида. Комплекс мультимедийных возможностей включает 10-дюймовый сенсорный дисплей с онлайн-сервисами, аудиосистему с семью динамиками и цифровую приборную панель диагональю 7 дюймов. Двигатель с объемом 1,5 литра и мощностью 138 л.с. работает с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач.

SWM G01F

SWM G01F

Кроссовер SWM G01F имеет такой же высокопроизводительный двигатель, как и модель G01, но отличается внешним дизайном и деталями салона, а также расширенным набором опций и передовых электронных помощников. В его оснащение входят панорамная крыша с люком, передние и задние парктроники, ионизатор воздуха, аудиосистема с 10 динамиками, видеорегистратор и беспроводная зарядка для смартфонов. Безопасность включает системы контроля слепых зон, предупреждения о фронтальном столкновении, контроля полосы движения, круговой обзор и сигнализацию экстренного торможения.

SWM G05

SWM G05 Pro

Продвинутый и инновационный кроссовер SWM G05 Pro доступен в пяти- и семиместных вариантах салона. Он предоставляет высокий уровень комфорта и безопасности, многофункциональные возможности и широкий набор опций, включая климатическую установку, интеллектуальный круиз-контроль, помощник при движении на склоне и систему определения усталости водителя. Информационно-развлекательный комплекс включает 12-дюймовый сенсорный дисплей с онлайн-сервисами и Bluetooth, а цифровая интерактивная приборная панель представлена на 7-дюймовом дисплее. Автомобиль оснащен 138-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

«Мы планируем поэтапно расширять производственные мощности в партнерстве с ведущими китайскими автомобильными компаниями, повышая эффективность технологических процессов и уровень локализации, чтобы сделать нашу продукцию более доступной для потребителей и оказать позитивное влияние на экономику» – подчеркнул генеральный директор «Автотор Автохолдинг» Евгений Петухов на пресс-конференции MIMS Automobility Moscow 2023

На данный момент авторизованная дилерская сеть брендов BAIC, KAIYI и SWM активно расширяется, и планируется открытие около 200 новых сертифицированных точек продаж и обслуживания в разных регионах России до конца 2023 года. Сейчас в России действует 88 дилерских центров BAIC и 78 центров KAIYI. Дилерская сеть SWM в стадии формирования и уже насчитывает около 40 автосалонов.

BAIC U5 plus

“Автотор» придерживается стратегии развития российской автомобильной промышленности, усиливая локализацию и внедряя новые технологические процессы для увеличения объемов производства. План до конца 2023 года включает выпуск 70 000 автомобилей на калининградском заводе, а в 2024 году планируется достичь объема производства не менее 100 000 единиц. Расширение портфеля холдинга «Автотор» до 20 моделей от брендов BAIC, KAIYI и SWM в разных сегментах позволит укрепить позиции компании как одного из крупнейших автопроизводителей на российском рынке” – сообщили представители холдинга.