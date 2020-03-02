В России изменились правила получения ПТС

С 1 марта в нашей стране вступили в силу новые законы, один из которых касается автовладельцев

С 1 марта 2020 года вступил в силу новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом. В нем закреплена обновленная процедура получения ПТС. Согласно изменениям, для получения паспорта транспортного средства владельцам авто придется проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Ожидается, что такие правила коснутся машин старше 30 лет. Специалистам надлежит оценить общее техническое состояние, проверить двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер.

Делается это для проверки соответствия заводскому состоянию. В случае сильных отклонений ТС классическим не признают и техпаспорт не выдадут. При этом владелец может устранить все недочеты и пройти осмотр автомобиля повторно.

Кроме того, теперь россиянам разрешено ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Это будет возможно в случае неэффективности или невозможности применения зарегистрированных лекарств. Также отныне интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти.

Источник Speedme.