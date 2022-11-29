Chery проводит в своем сообществе в Telegram игру «Угадай гол»

Chery предлагает всем российским футбольным болельщикам испытать удачу и проверить интуицию, приняв участие в игре «Угадай гол» Игра проходит в Telegram-канале CHERY Russia - https://t.me/cheryru три раза в неделю до 18 декабря 2022 года. Задача участника предположить страну победителя и счёт матча. За верные ответы участник получает баллы. За правильные ответы в полуфинальных и финальных матчах баллы удваиваются, что значительно приближает участника к ценным призам. Компания CHERY раз в неделю разыгрывает среди участников ценные призы: iPhone 14, Airpods PRO, Apple Watch, билеты в VIP-ложу стадиона «Открытие Арена» на матчи ФК «Спартак» и мерч с автографами футболистов-спартаковцев. В финале игры «Угадай гол» участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат: \t1 место - тест-драйв TIGGO 8 PRO MAX на 3 месяца и iPhone 14 PRO MAX 256 GB; \t2 место - поездка в Сочи на 3 дня в отель «Marriott Красная Поляна» и Apple iPad Air 10.9 256 GB; \t3 место - Apple Watch Series 8 и билеты в VIP-зону стадиона «Открытие Арена» на матч ФК «Спартак» и мерч с автографами футболистов.