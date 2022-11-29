Chery проводит в своем сообществе в Telegram игру «Угадай гол»

Chery проводит в своем сообществе в Telegram игру «Угадай гол»
29 ноября 16:11 2022

Chery предлагает всем российским футбольным болельщикам испытать удачу и проверить интуицию, приняв участие в игре «Угадай гол»

Игра проходит в Telegram-канале CHERY Russia – https://t.me/cheryru три раза в неделю до 18 декабря 2022 года. Задача участника предположить страну победителя и счёт матча. За верные ответы участник получает баллы. За правильные ответы в полуфинальных и финальных матчах баллы удваиваются, что значительно приближает участника к ценным призам.

Компания CHERY раз в неделю разыгрывает среди участников ценные призы: iPhone 14, Airpods PRO, Apple Watch, билеты в VIP-ложу стадиона «Открытие Арена» на матчи ФК «Спартак» и мерч с автографами футболистов-спартаковцев.

В финале игры «Угадай гол» участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат:

  • 1 место – тест-драйв TIGGO 8 PRO MAX на 3 месяца и iPhone 14 PRO MAX 256 GB;
  • 2 место – поездка в Сочи на 3 дня в отель «Marriott Красная Поляна» и Apple iPad Air 10.9 256 GB;
  • 3 место – Apple Watch Series 8 и билеты в VIP-зону стадиона «Открытие Арена» на матч ФК «Спартак» и мерч с автографами футболистов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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