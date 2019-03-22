Nissan Terrano получил Apple CarPlay и Android Auto

Комфортный и практичный Nissan Terrano теперь с Apple CarPlay и Android Auto

Компания Nissan представляет обновленные комплектацииTerrano 2019 модельного года. Комфортный и практичный внедорожник получил системы Apple CarPlay®и Android Auto™, начиная с комплектации Elegance Plus.

Apple CarPlay® и Android Auto предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля. В частности, на 7-дюймовый экран мультимедиа Terrano теперь можно вывести онлайн-карты Apple и Google, дорожный трафик в режиме реального времени, послушать музыку, подкасты и аудиокниги, использовать голосовое управление навигацией и помощников Siri и “Google Assistant”, а также функции прослушивания и голосового набора SMS. При этом штатные офлайн-карты также входят в комплектации.

Подключить смартфон можно через USB-кабель, а управление приложениями осуществляется при помощи сенсорного экрана, кнопок на руле и голосового помощника. Доступ к Интернету происходит через смартфон пользователя.

Благодаря Apple CarPlay® и Android Auto владельцы Terrano получат удобный доступ к привычным приложениям и музыкальной библиотеке. Использование систем позволяет не отвлекаться на взаимодействие со смартфоном во время движения, что повышает безопасность на дороге.

Для Nissan Terrano по-прежнему доступны на выбор два надежных и проверенных в эксплуатации двигателя – объемом 1,6 л и 2,0 л. Доказавший свою эффективность бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л развивает мощность 84 кВт (114 л.с.) и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП.

Двигатель с рабочим объемом 2,0 л мощностью 105 кВт (143 л.с.) и крутящим моментом 195 Нм доступен для полноприводных модификаций в сочетании с механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.

Стартовая цена на Nissan Terrano 2019 модельного года – от 1 021 000 рублей без учета специальных предложений. Цена на внедорожник в комплектации Elegance Plus с решениями Apple CarPlay и Android Auto – от 1 116 000 рублей. В максимальном исполнении Tekna с двигателем объемом 2,0 л и автоматической трансмиссией цена Nissan Terrano составит от 1 318 000 рублей.

Первые Nissan Terrano 2019 модельного года поступят в официальные дилерские центры в марте 2019 года.