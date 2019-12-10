Баста стал амбассадором автомобиля GS8

В декабре один из крупнейших автопроизводителей Китая – компания GAC Motor – начнет продавать автомобили в России. Выход на рынок семиместного внедорожника премиум-класса GS8 сопровождается масштабной рекламной кампанией. Амбассадором бренда стал известный российский музыкант – Баста

Модель GS8 от GAC Motor отвечает высоким мировым стандартам, совмещая технологичность, удобство и надежность со стильным и современным дизайном. Эту машину выбирают люди, которые ценят как статус и комфорт премиального класса, так и практичность выбора. Компания постоянно совершенствует свои продукты, чтобы соответствовать потребностям самого требовательного потребителя. Эта философия отражена в слогане GAC Motor – «Стремись к большему».

Неслучайно амбассадором GAC Motor был выбран именно Баста. По мнению руководства GAC Motor, смелость, продуктивность, целеустремленность и успех, которого достиг Баста, в полной мере соответствуют духу бренда. Юй Цзюнь, председатель GAC Motor International Sales Company, рассказал:

«Россия является для нас стратегически важным рынком, и мы хотели, чтобы появление нашей первой модели сопровождал человек, чья личная история соответствует философии нашего бренда. Путь Басты отражает главные ценности GAC Motor – непрерывное стремление вперед и достижение новых высот».

В основе сюжета рекламного ролика, разработанного агентством Ogilvy для запуска флагмана GAC Motor, лежит история мальчика, который пишет письмо себе в будущее. Он говорит о своих мечтах, о том, чего хочет добиться в жизни – он стремится к большему. И достигает всего, чего хотел. Таким мальчиком когда-то был сам Баста. Прочитав сценарий, Василий Вакуленко узнал себя в этой истории, и, изучив автомобиль, решил участвовать в кампании.

Баста высоко оценил достоинства флагманской модели GAC Motor: «GS8 сочетает в себе как достоинства автомобиля, приспособленного для семейных поездок, так и технические характеристики, позволяющие получить удовольствие от динамичного вождения». «Мы верим в большой потенциал китайского автомобильного производителя GAC Motor в России. Автомобили GAC Motor сочетают достоинства премиального дизайна и технического оснащения с очень привлекательной ценовой политикой, что должно понравиться российским потребителям. Для того чтобы привлечь внимание к новому бренду, мы предложили клиенту сразу обратиться к звезде крупной величины, чей авторитет может повлиять на мнение активной части аудитории – людей, которые не боятся экспериментировать и принимать новаторские решения. Когда мы увидели, как Баста дерзко управляет GS8 и органично смотрится за рулем, мы убедились, что сделали правильный выбор. История, придуманная нами, ему понравилась. Снятые рекламные материалы стали результатом сложной и напряженной работы двух команд Огилви в Москве и Гуанджоу», рассказал генеральный директор Ogilvy Russia Илья Григорьев.