В России возобновят программы “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”

Минпромторг возобновит программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Об этом сообщил министр промышленного развития и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Речь идет о программах “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”.

“Мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы “Первый автомобиль”, “Семейный автомобиль”, – приводит слова Мантурова пресс-служба Кремля.

Глава Минпромторга добавил, что объем выделенных на эти цели средств бюджета согласован в Правительстве.

“Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность”, – сказал Мантуров.

Отметим, что эти программы действовали и в прошлом году, позволяя некоторым категориям заемщиков получать 10-процентную скидку от стоимости покупаемого ими автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка была увеличена до 25 процентов.

Сообщалось, что в связи с ростом авторынка более чем на 12% эти программы в России возобновлены не будут. Однако в Правительстве решили продолжить поддержку.

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