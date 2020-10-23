Hyundai и Московская консерватория представляют новую программу для детей «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»

Hyundai \u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0446\u0438\u043a\u043b\u0430\u00a0 \u00ab\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0445\u00bb \u041a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442 \u00ab\u0412 \u0433\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a, \u0438\u043b\u0438 \u041c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0448\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 23 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u0432 \u0420\u0430\u0445\u043c\u0430\u043d\u0438\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u0437\u0430\u043b\u0435 \u041c\u0413\u041a \u0438\u043c. \u0427\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412 \u0433\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a, \u0438\u043b\u0438 \u041c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0448\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\u00bb: \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u044e\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0440\u043e\u0432\u0435\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438 \u2013 \u0443\u0447\u0430\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0438\u043c. \u0413\u043d\u0435\u0441\u0438\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u043f\u0440\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435 \u043e\u0442 7 \u0434\u043e 12 \u043b\u0435\u0442. \u041e\u043d\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442, \u0441 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u0443\u0442\u044c \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442\u0430. \u0421\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0443\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u044c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430, \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u044e\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0440\u0442\u0438\u0441\u0442\u044b. \u0414\u043b\u044f \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u043e-\u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0420\u043e\u0441\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440\u0430. \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u0442\u0435\u043b\u0430 \u0438 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0441\u043e\u043a, \u043f\u0435\u0440\u0447\u0430\u0442\u043e\u043a \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438. \u00ab\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0445\u00bb \u2013 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0438\u043c. \u041f.\u0418. \u0427\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0425\u0435\u043d\u0434\u044d \u041c\u043e\u0442\u043e\u0440 \u0421\u041d\u0413\u00bb. \u0415\u0433\u043e \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u0439. \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439, \u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u0438 \u044f\u0440\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0440\u0430\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0430\u0441\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438. \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u00ab\u0412 \u0433\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u0443 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a, \u0438\u043b\u0438 \u041c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0448\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\u00bb \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 23 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2020\u0433. \u0432 \u0420\u0430\u0445\u043c\u0430\u043d\u0438\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043b \u041c\u0413\u041a \u0438\u043c\u0435\u043d\u0438 \u041f.\u0418. \u0427\u0430\u0439\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443: \u0443\u043b. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f \u0434. 11. \u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u0432 16:00. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430. \u0421\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0430\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u00ab\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0445\u00bb \u0432 Facebook \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Hyundai MotorStudio.