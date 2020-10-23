Hyundai и Московская консерватория представляют новую программу для детей «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»

Hyundai и Московская консерватория представляют новую программу для детей «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»
23 октября 12:11 2020

Hyundai и Московская государственная консерватория представляют новую музыкальную программу для детей в рамках образовательного цикла  «Большая музыка для маленьких»

Концерт «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в большую музыку» пройдет 23 октября в Рахманиновском зале МГК им. Чайковского при соблюдении всех требований безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Программа неспроста получила название «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку»: на этот раз перед юными зрителями выступят их ровесники – учащиеся музыкальной школы им. Гнесиных и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории в возрасте от 7 до 12 лет. Они исполнят знаменитые произведения и расскажут, с чего начинается и как строится путь музыканта. Слушатели узнают, какие композиции играют в детстве, как часто нужно заниматься, чтобы достичь успеха, и даже какие игрушки предпочитают юные артисты.

Для обеспечения безопасности гостей концерт пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый слушатель при входе в помещение пройдет измерение температуры тела и сможет посетить мероприятие только при использовании во время концерта защитных масок, перчаток и средств дезинфекции.

«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и компании «Хендэ Мотор СНГ». Его целью является популяризация классической музыки среди подрастающего поколения в форме бесплатных интерактивных лекций. Специфика проекта заключается в гармоничном сочетании веселых историй, театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных фрагментов студентами и аспирантами Московской консерватории.

Программа «В гостях у игрушек, или Маленькими шагами в Большую музыку» будет представлена 23 октября 2020г. в Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская д. 11. Начало в 16:00. Предварительная регистрация на событие обязательна.

Hyundai

Следите за анонсами мероприятий на официальной странице «Большая музыка для маленьких» в Facebook и на сайте Hyundai MotorStudio.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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