Кроссоверы Chery отмечены 15 раз «Рейтингах Авто Года в России»

По результатам масштабного всероссийского исследования «Рейтинги Авто Года в России» марка CHERY заняла первое место среди китайских марок в категории узнаваемости Top of Mind, а кроссоверы TIGGO отмечены в ТОП-10 в различных категориях 15 раз

Автомобильная марка CHERY признана лидером по узнаваемости среди других китайских марок.

В частности, модели CHERY серий TIGGO 8 PRO и CHERY TIGGO 7 PRO заняли 1-е, 3-е и 4-е места в опросе «Лучший семейный автомобиль».

Хорошие результаты кроссоверы CHERY показали и в опросе «Лучший китайский внедорожник/кроссовер». В этом разделе они получили 2-e, 3-e и 4-ое место.

В категории «Китайские авто: Многоцелевой автомобиль», высоко оценивались такие критерии, как, например, «Функциональность и вместительность салона» моделей CHERY TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX и TIGGO 7 PRO. В этом разделе автомобили получили 1-e, 2-e и 5-ое место. Еще автомобили марки CHERY заняли 2-е, 5-е и 8-е место в категории «Китайские авто: технологичный автомобиль».

В категории «Новые авто: Современные автомобили» CHERY TIGGO 8 PRO MAX занял 4-е место и это единственный китайский кроссовер в ТОП-10 в этой категории. Автомобиль получил высокую оценку в классе в критерии «Уровень комфорта водителя и пассажира» и «Современный дизайн»

В общем зачёте среди всех моделей присутствующих в продаже на российском рынке кроссоверы CHERY – TIGGO 8 PRO и TIGGO 7 PRO вошли ТОП-10 в категории «Новые авто: Семейные автомобили».

Масштабное исследование «Рейтинги Авто Года в России» проходило с 1 ноября 2022 года по 10 января 2023 года, в нем приняли участие 28 975 человек. Опросы проходили на сайте Национальной Премии «Автомобиль Года в России», и в них мог принять участие любой желающий старше 18 лет, проживающий на территории РФ.