Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

Японский внедорожник в скором времени дебютирует в РФ

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander. Согласно данным, подставленным в документе, на российский рынок автомобиль будет поставляться из штата Индиана, США.

Российская модификация нового Highlander немного длиннее американской версии – 4 966 мм (+16 мм). Кроме того увеличилась колесная база по сравнению с текущей моделью на 60 мм, благодаря чему появилась возможность установить третий ряд сидений. В РФ приедет только семиместная версия внедорожника.

Под капотом новинки расположится только 3,5-литовый V6, мощность которого сократилась с 299 до 249 лошадиных сил. Совместно с силовым агрегатом работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – только полный.

Пока официальной информации о том, когда новинка поступит на российский рынок не поступало. Не исключено, что новый внедорожник будут поставлять только в следующем году. При этом на фоне изменения курса Toyota Highlander однозначно окажется не дешевой моделью.

По материалам 32CARS.RU