Видеокамеры отслеживают соблюдение режима изоляции из за коронавируса в Москве сайт мэра Москвы

Столичные власти рассказали одиноким москвичам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, как безопасно пополнять продуктовые и лекарственные запасы, а также избавляться от мусора

«Если вы живете один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью ваших друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске. Обращаем внимание, осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения», – сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Также москвичам напомнили, что короновирусная инфекция Covid-2019 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства в этой сфере влечет за собой ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы. При нарушении режима человека отправят в обсерватор.

Режим самоизоляции, даже при отсутствии симптомов заболевания, необходимо соблюдать только гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франции. Если для соблюдения режима самоизоляции необходим больничный, нужно позвонить на горячую линию Депздрава: 8-495-870-45-09. Курьер привезет больничный на дом.

Режим самоизоляции подразумевает, что человек не покидает жилище, не посещает работу, учебу, не приглашает к себе гостей. Чтобы снизить риск инфицирования членов семьи, необходимо использовать маску, личную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать комнату.

Карантин длится 14 дней с момента пересечения границы неблагополучных по коронавирусу стран или с даты контакта с заболевшим Covid-2019. Всем гражданам, прилетающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдают постановление об изоляции, также у пассажиров берут контактные данные, делают фото и анализ на коронавирусную инфекцию.

Новый коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Заразиться можно и через загрязненную поверхность, если после прикасания к ней дотронуться рта, носа или глаз. Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель и затрудненное дыхание. Однако в подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны с обычной ОРВИ.

Что защитить себя от заражения Covid-2019, нужно соблюдать правила личной гигиены и реже бывать в людных местах. При обнаружении описанных симптомов, необходимо остаться дома и вызвать врача.

Новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 100 тысяч случаев заражения Covid-2019.

РИАМО