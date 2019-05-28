Компания MAN сократила вредные выбросы CO2 на своем производстве

Производитель коммерческих автомобилей MAN Truck & Bus более чем на четверть сократил выбросы CO2 на своих производственных площадках.

В 2018 году их уровень оказался на 29 % ниже, чем в базисном 2008 году. Тем самым компания достигла поставленной цели на два года раньше, чем планировалось изначально. Принятая еще в 2011 году стратегия сохранения климата предусматривала 25%-е снижение выбросов лишь к 2020 году. За последние несколько лет компания MAN Truck & Bus инвестировала около 40 млн евро в программу снижения выбросов CO2 на своих производственных площадках. Это позволило предотвратить возникновение 100 000 т парниковых газов ежегодно, что соответствует уровню выбросов небольшого города.

Блочные тепловые электростанции на нескольких производственных площадках, солнечная энергетическая установка в Южной Африке, новые концепции освещения, энергосберегающее кондиционирование помещений с использованием артезианской воды — вот те мероприятия, которые привели к этому впечатляющему результату.

«Мы гордимся этим большим успехом, достигнутым на всех производственных площадках благодаря усилиям нашей проектной группы. Как промышленная компания мы несем ответственность за защиту окружающей среды и сохранение климата. Эту обязанность мы реализуем с помощью целенаправленных мероприятий в рамках нашей стратегии сохранения климата», — говорит Михаэль Кобригер (Michael Kobriger), член правления MAN Truck & Bus, ответственный за производство и логистику.

При этом компания делает ставку на системный подход. К желаемым улучшениям, помимо производства энергии в собственных цехах и системного управления производством и распределением электроэнергии, привело также повышение энергоэффективности производства. В настоящее время MAN работает над новыми целями по снижению уровня выбросов CO2 на своих производственных площадках к 2025 и 2030 годам.

В абсолютных цифрах процесс развития выглядит следующим образом: если в 2008 году выбросы CO2 на производственном оборудовании MAN составляли около 374 600 т, то в 2018 году их было всего лишь 265 710 т. Таким образом, нагрузка на окружающую среду снизилась на 108 809 т в год, что соответствует уровню выбросов CO2 небольшого города. Существенный вклад в ежегодный результат вносят блочные тепловые электростанции на производственных площадках в Мюнхене (минус 9500 т CO2) и Стараховице (Starachowice) в Польше (минус 4000 т CO2), а также солнечная энергетическая установка на первой площадке с нулевым балансом выбросов в Пайнтауне (Pinetown), Южная Африка. Она позволяет ежегодно сэкономить 680 т CO2 и снабжает возобновляемой энергией всё местное производство.