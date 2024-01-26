Dongfeng объявляет о скидках на покупку бизнес-седана Aeolus Shine Max Dongfeng Aeolus Shine Max

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей DONGFENG в России, ООО “Моторинвест”, сообщает, что с 17 января 2024 года клиенты могут приобрести бизнес-седан Aeolus Shine Max с максимальной выгодой до 491 000 рублей при особых условиях. Это предложение действует до 29 февраля для клиентов официальной дилерской сети DONGFENG по всей России.

Рассрочка 0%

Совместно с ПАО “Совкомбанк” Dongfeng предлагает потребителям условия на кредитную покупку бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max по программе “Рассрочка 0%”. Максимальная скидка достигает до 314 000 рублей. Для ее получения клиентам необходимо выполнить следующие условия: покупка должна осуществляться по кредитной программе (Рассрочка 0%) при обязательном оформлении КАСКО у партнеров.

Кредит с минимальным ежемесячным платежом

С при участии российских банков-партнеров Dongfeng предоставляет потребителям условия на кредитную покупку бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max по программе “Кредит с минимальным платежом”. Минимальный ежемесячный платеж составляет 12 900 рублей*. Снижение этого платежа достигается за счет предоставления клиенту скидки в размере 491 000 рублей при приобретении автомобиля в рамках установленных кредитных программ партнеров. Кредит предоставляется партнерами программы, такими как ПАО “РОСБАНК”, ПАО Банк “ФК Открытие”, ПАО “Совкомбанк”, ПАО РНКБ Банк (только для Республики Крым). Условия для достижения указанного минимального ежемесячного платежа различаются в зависимости от выбранной кредитной организации. Для получения скидки клиент должен соблюсти обязательные условия: покупка должна осуществляться по кредитной программе “Кредит с минимальным платежом” с оформлением КАСКО у партнеров.

Кредит от 0,1%

Это предложение распространяется на все комплектации автомобилей Dongfeng Aeolus SHINE MAX 2023 года выпуска при покупке в кредит в Росбанк Авто. При этом максимальная выгода может достигать до 341 000 рублей. Обязательным условием является оформление опции “Назначь свою ставку”, которая обеспечивает снижение процентной ставки по автокредиту*. Стоимость опции, зависящая от суммы первоначального взноса, варьируется от 5,5% до 14,5% годовых, а общая стоимость кредита составляет от 0,1% до 19,72%.

За наличные с КАСКО

Также предоставляется скидка до 491 000 рублей при покупке бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max за наличные. Для получения максимальной скидки клиент должен выполнить все условия. Покупка должна осуществляться наличным расчетом при обязательном оформлении КАСКО у партнеров. В случае отсутствия КАСКО применяется только прямая скидка в размере 391 000 рублей. Эта программа также доступна для юридических лиц, при этом она не суммируется с корпоративными и лизинговыми программами.

Выгодный Trade-In

При покупке бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max по программе Trade-In дополнительная скидка может достигать до 491 000 рублей. Опытные специалисты официальных дилерских центров Dongfeng проведут профессиональную оценку подержанного автомобиля в день обращения. Обязательным условием участия в программе является срок владения автомобилем с пробегом не менее шести месяцев. Эксперты также помогут приобрести новый Dongfeng Aeolus Shine Max, который может быть оформлен не только на клиента, сдавшего подержанный автомобиль по программе Trade-In, но и на близкого родственника при наличии соответствующего подтверждающего документа.

Для получения максимальной скидки клиент должен выполнить все условия: при использовании Trade-In покупка должна осуществляться за наличные. Эта программа также доступна для юридических лиц, при этом она не суммируется с корпоративными и лизинговыми программами.

Яркий и технологичный бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max представлен на российском рынке в топовой комплектации Luxury с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением “мокрого” типа. Автомобиль предлагается в четырех различных вариантах окраски кузова и с максимальным набором оборудования.