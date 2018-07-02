«Шассик» возвращается
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«Шассик» возвращается
Июль 02 17:09 2018

Завод на Международной специализированной выставке «Белагро-2018» продемонстрировал собственное исполнение одного из самых маленьких тракторов — обновленную версию двухцилиндрового «шассика» Т-16 — ММЗ-30ТД.

 

Недавно изготовитель получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза, что дает ему право на расширение географии поставок.

НА ММЗ-30ТД установлен трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель — 1,6 литра с турбонаддувом номинальной мощностью 35 лошадиных сил. Самоходное шасси способно перевозить тонну груза со скоростью до 40 километров в час (Т-16 – до 17,5).

Грузовая платформа разгружается в любую сторону, что особенно удобно при работе с минудобрениями, сыпучими материалами, подвозом и раздачей кормов. Модель имеет заднее навесное устройство и способна работать в сцепке с агрегатами. По заказу производитель может дополнительно устанавливать пневмосистему, передний и задний вал отбора мощности.

На базе ММЗ-30ТД при помощи навесного оборудования можно получить многофункциональный трактор

На «Белагро» завод показал сразу две опытные модели — ММЗ-30ТД и ММЗ-40ТД. В последнем образце грузоподъемность самосвальной платформы увеличена на 500 килограммов, а вместо трехцилиндрового установлен четырехцилиндровый дизельный мотор объемом 2,14 литра. Его номинальная мощность 45 лошадиных сил. В списке навесных агрегатов – двухкорпусный плуг под зерновые во всех почвенно-климатических зонах, культиватор и окучник, борона дисковая и сетчатая, картофелесажалки и копатели, опрыскиватели, косилки.

Как рассказал газете «Советская Беларуссия» начальник отдела конъюнктуры рынка и реализации продукции предприятия Игорь Котляренко, специалисты изучили спрос на эту технику, а также возможное удешевление производства за счет поставки комплектующих. При наличии большого объема заказов завод планирует наладить массовое производство этих тракторов.

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  Article "tagged" as:
БелАгро-2018ММЗ-30ТДТ16
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Dmitry Lyakhovenko
    Июль 02, 18:17 #1 Dmitry Lyakhovenko

    У нас его называли «официант»…

  2. Mike Winny
    Июль 02, 19:27 #2 Mike Winny

    цубербиллер

  3. Sergey Dolin
    Июль 02, 21:06 #3 Sergey Dolin

    Ооо. Т-16. Практически иномарка в мире тракторов. ГУР, четкие передачи, удобный как незнамо что. По большому блату только давали под особые нужды — газовые балоны развозить, начальству сено возить.

  4. Александр Чернышенко
    Июль 02, 22:58 #4 Александр Чернышенко

    Вообще-то, это «попрошайка» Харьковского завода самоходного шасси, лет 30 назад выпускали. Беларусы решили понастальгировать)))

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