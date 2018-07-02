«Шассик» возвращается 32

Завод на Международной специализированной выставке «Белагро-2018» продемонстрировал собственное исполнение одного из самых маленьких тракторов — обновленную версию двухцилиндрового «шассика» Т-16 — ММЗ-30ТД.

Недавно изготовитель получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза, что дает ему право на расширение географии поставок.

НА ММЗ-30ТД установлен трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель — 1,6 литра с турбонаддувом номинальной мощностью 35 лошадиных сил. Самоходное шасси способно перевозить тонну груза со скоростью до 40 километров в час (Т-16 – до 17,5).

Грузовая платформа разгружается в любую сторону, что особенно удобно при работе с минудобрениями, сыпучими материалами, подвозом и раздачей кормов. Модель имеет заднее навесное устройство и способна работать в сцепке с агрегатами. По заказу производитель может дополнительно устанавливать пневмосистему, передний и задний вал отбора мощности.

На «Белагро» завод показал сразу две опытные модели — ММЗ-30ТД и ММЗ-40ТД. В последнем образце грузоподъемность самосвальной платформы увеличена на 500 килограммов, а вместо трехцилиндрового установлен четырехцилиндровый дизельный мотор объемом 2,14 литра. Его номинальная мощность 45 лошадиных сил. В списке навесных агрегатов – двухкорпусный плуг под зерновые во всех почвенно-климатических зонах, культиватор и окучник, борона дисковая и сетчатая, картофелесажалки и копатели, опрыскиватели, косилки.

Как рассказал газете «Советская Беларуссия» начальник отдела конъюнктуры рынка и реализации продукции предприятия Игорь Котляренко, специалисты изучили спрос на эту технику, а также возможное удешевление производства за счет поставки комплектующих. При наличии большого объема заказов завод планирует наладить массовое производство этих тракторов.