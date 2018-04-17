XENA — последний тягач от SCODA LIAZ 14

Хорошая получилась машинка ..!

В конце 90-х я даже присутствовал на переговорах одной российской крупной структуры, об приобретении партии тягачей , с представителями Завода LIAZ… Договориться не удалось. Чешские менеджеры хотели , чтобы всё было , как они хотят: платите деньги и забирайте машины ….Лизинг? финансирование сделки ? Нет , не слышали…

Гарантийное и послегарантийное обслуживание – милости просим в Чехию… Станции в России? Обязательно будут в ближайшие годы… Так они потеряли рынки России и постсоветского пространства , где очень уважали и любили их грузовики… Европе эти грузовики , предсказуемо, оказались не нужны. Завод , предсказуемо, разорился и был выкуплен за мелкие деньги частным лицом…

P.S. Друзья, «Знак Качества СССР» на передке тягача, видимо, шутка : модель вышла в 1996 , когда СССР уже давно не было…

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