Mercedes-Benz отзывает 150 автомобилей V-Класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 151 автомобиля Mercedes-Benz V-Класса, изготовленных с января по февраль 2019 года. Причиной отзыва является то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности – «АВТОСТАТ»

Не может быть исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет произведена замена приборной панели. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 1767 автомобилей V-Класса.

Это уже вторая отзывная кампания автомобилей Mercedes-Benz с начала года. Так, ранее компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных в июле 2018 года. На некоторых автомобилях с заказанным с завода тягово-сцепным устройством с несъемной шаровой головкой заводская табличка и общее разрешение на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанное в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству, могут содержать некорректные данные (номер одобрения типа транспортного средства, наименование производителя). На всех автомобилях должны быть заменены заводская табличка и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.