Skoda представила новую Octavia RS iV

ŠKODA представляет свой первый автомобиль спортивной серии RS с plug-in гибридной силовой установкой

Новая ŠKODA OCTAVIA RS iV оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI и 85-киловаттным электромотором, которые суммарно развивают мощность 245 л.с. (180 кВт). Спортивную топ-версию мирового бестселлера ŠKODA, который будет выпускаться уже в четвертом поколении, отличают характерные черные элементы экстерьера. Помимо OCTAVIA RS iV, «сердце» чешского бренда будет предлагаться еще в трех электрифицированных модификациях. OCTAVIA iV с plug-in гибридным двигателем мощностью 204 л.с. (150 кВт) будет доступна в комплектациях Ambition и Style. Две версии e-TEC с двигателями мощностью 110 л.с. (81 кВт) и 150 л.с. (110 кВт) станут первыми моделями ŠKODA, оснащенными технологией «мягкого гибрида».

Кристиан Штрубе, член Совета директоров ŠKODA, ответственный за техническое развитие: «OCTAVIA RS iV открывает новую главу в истории успеха нашей линейки RS. Мы впервые оснастили спортивную модель plug-in гибридной технологией. С ее помощью нам удалось сделать новую OCTAVIA RS iV динамичнее и одновременно снизить расход топлива и выбросы CO 2».

OCTAVIA RS iV оснащена бензиновым двигателем 1.4 TSI (150 л.с./110 кВт) и электромотором (85 кВт). Агрегаты обладают суммарной мощностью 245 л.с. (180 кВт) и крутящим моментом 400 Нм, которые передаются на передние колеса посредством 6-ступенчатой автоматической коробки передач DSG. Выбросы CO 2 по циклу WLTP составляют приблизительно 30 г/км, благодаря чему OCTAVIA RS iV соответствует новым, более строгим экологическим требованиям EU6d. Они станут обязательными для всех новых автомобилей в ЕС начиная с 1 января 2021 года.

Высоковольтная литий-ионная батарея емкостью 37 Ач и выходной энергией 13 кВтч позволяет проехать до 60 километров исключительно на электротяге (по циклу WLTP). Электромотор OCTAVIA RS iV развивает крутящий момент 330 Нм уже на минимальных оборотах и обеспечивает автомобилю быстрый разгон сразу со старта. В спортивном режиме, который позволяет водителю использовать весь потенциал силовой установки, время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 7,3 с; максимальная же скорость достигает 225 км/ч. Прогрессивное рулевое управление, элемент стандартной комплектации OCTAVIA RS iV, и динамичная настройка спортивной ходовой части RS идеально подходят для энергичного вождения.

Характерные черные элементы экстерьера

ŠKODA OCTAVIA RS iV отличают светодиодные противотуманные фары особой формы и черные легкосплавные колесные диски (18’’). Тормозные суппорты модели окрашены в традиционный для линейки RS ярко-красный цвет. В качестве опции клиентам также доступны 19-дюймовые легкосплавные колеса. Фирменная решетка радиатора ŠKODA, воздуховоды, диффузор на переднем бампере характерной спортивной формы, аэродинамические элементы, диффузор на заднем бампере, а также окантовка окон выполнены в стильном черном цвете. У лифтбека OCTAVIA RS iV спойлер на крышке багажника также черный, а у версии универсал он окрашен в цвет кузова.

Оливер Штефани, шеф-дизайнер ŠKODA: «Благодаря фирменным элементам моделей RS мы смогли придать динамичному экстерьеру новой OCTAVIA еще больше выразительности. Многочисленные черные детали, такие как решетка радиатора ŠKODA, передние воздухозаборники, задний диффузор и колесные диски, не оставляют сомнений, что перед вами – член семейства RS».

Динамичный интерьер в стиле RS

В отделке салона новой ŠKODA OCTAVIA RS iV преобладает черный цвет. Многофункциональное трехспицевое спортивное рулевое колесо с логотипом RS снабжено подрулевыми лепестками для переключения передач в ручном режиме. Стандартные передние сиденья отделаны тканью черного цвета, а опциональные кресла Ergo с регулировкой поясничного подпора получили обивку из кожи и искусственной замши Alcantara®. Сиденья также украшены логотипами RS и цветной строчкой красного или серебристого цвета – такой же, как на рулевом колесе, подлокотниках и передней панели, отделанной искусственной замшей Alcantara®. Спортивный образ интерьера завершают декоративные панели и алюминиевые накладки на педали.

OCTAVIA iV с plug-in гибридной силовой установкой мощностью 204 л.с.

Помимо версии RS, ŠKODA предложит plug-in гибридную модель OCTAVIA iV в комплектациях Ambition и Style. В этой версии бензиновый двигатель 1.4 TSI и 85-киловаттный электромотор развивают суммарную максимальную мощность 204 л.с. (150 кВт) и крутящий момент 350 Нм. OCTAVIA iV также оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG с технологией shift-by-wire и может проехать до 60 километров по циклу WLTP исключительно на электротяге. Уровень выбросов CO 2 составляет приблизительно 30 г/км, благодаря чему автомобиль отвечает экологическому стандарту EU6d.

Высоковольтная литий-ионная батарея емкостью 37 Ач и выходной энергией 13 кВтч, которая используется в обеих версиях OCTAVIA iV, может быть заряжена от обычной бытовой розетки или специального настенного зарядного устройства. Разъем для зарядного кабеля располагается в переднем бампере со стороны водителя. Обычный аккумулятор 12В расположен под полом багажника, объем которого составляет 450 л для лифтбека и 490 л для универсала COMBI. Объем топливного бака – 40 л, всего на 5 л меньше по сравнению с версиями OCTAVIA, оснащенными исключительно двигателями внутреннего сгорания.

Два двигателя e-TEC с технологией «мягкого гибрида»

Две версии OCTAVIA e-TEC, которые сойдут с конвейера уже этим летом, станут первыми моделями чешского бренда, оснащенными технологией «мягкого гибрида». В сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG, трехцилиндровый двигатель 1.0 TSI (110 л.с./81 кВт) и четырехцилиндровый мотор 1.5 TSI (150 л.с./110 кВт) дополнительно используют 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовую литий-ионную батарею емкостью 0,6 кВтч, расположенную под сиденьем переднего пассажира. Обе модели e-TEC можно отличить по соответствующей эмблеме на крышке багажника.

Технология «мягкого гибрида» позволяет рекуперировать энергию торможения и накапливать ее в 48-вольтовой батарее. В дальнейшем эта энергия используется для более динамичного разгона, позволяя увеличить тягу двигателя на 50 Нм. Кроме того, в некоторых ситуациях OCTAVIA e-TEC может двигаться с полностью выключенным двигателем внутреннего сгорания. Как только водителю потребуется больше мощности, стартер-генератор запустит основной двигатель за доли секунды. Функция старт/стоп также работает быстрее и удобнее, сводя шумы и вибрации при перезапуске двигателя к минимуму. 48-вольтовая батарея способна питать стандартный 12-вольтовый аккумулятор через DC/DC преобразователь. Технология «мягкого гибрида» способна обеспечить суммарную экономию топлива до 0,4 л/100 км.