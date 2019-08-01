138 кроссоверов JAC S3 поступили на службу в казахстанскую полицию

Автомобили JAC S3 поступили на службу в казахстанскую полицию

JAC Motors выиграла тендер на поставку автомобилей для нужд полиции г. Костанай, Республика Казахстан. Согласно условиям контракта, в распоряжение правоохранительных органов Костанайской области поступили 138 кроссоверов JAC S3. Автомобили получили специальную оклейку, проблесковые маяки, спецсвязь. Машины новой партии будут использоваться как в дорожной полиции, так и в других департаментах ведомства.

Для JAC Motors это уже не первый опыт сотрудничества с государственными организациями. Так, в прошлом году 50 автомобилей JAC S3 передали таксопарку г. Астана в рамках проекта Astana Taxi, единой службе такси столицы Республики Казахстан. Еще 50 единиц JAC S3 были закуплены костанайскими полицейскими в 2017 году.

Все автомобили собраны на заводе «СарыаркаАвтоПром», контролируемом с мая 2019 года JAC Motors. Автомобили марки JAC хорошо известны казахстанским клиентам, и уже два года подряд кроссовер JАС S3 получал звание «Лучшего товара Казахстана». Модель выпускается мелкоузловым методом, включающим сварку, окраску и прочие процессы. В России модель представлена в трех комплектациях со 109-сильным двигателем объемом 1,5 л с механической коробкой передач, либо с вариатором. Цена на JAC S3 начинается с отметки 749 000 рублей.