Новый Cadillac XT5 уже доступен для тест-драйвов

Двигатель 2.0T – прекрасные динамические характеристики и показатели экономичности по итогам первых дорожных испытаний

Два исполнения, отражающие характер владельца: Premium Luxury и Sport

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В конце февраля новый Cadillac XT5 был протестирован представителями СМИ на дорогах общего пользования

В тестах приняли участие автомобили в двух представленных в России и СНГ исполнениях: Premium Luxury и Sport, каждая из которых отражает характер владельца: Premium Luxury создан для спокойной и максимально комфортной езды, Sport ориентирован на приверженцев динамичного стиля вождения. Именно в комплектации Sport владельцы смогут получить максимальное удовольствие от активного вождения благодаря более острому рулевому управления, фирменной адаптивной подвеске Continuous Damping Control и продвинутой системе полного привода Sport Control.

Теперь новые автомобили Cadillac XT5 стали доступны для тест-драйвов в салонах официальных дилерских центров Cadillac в России.

Двигатель и трансмиссия

Новый 4-х цилиндровый двигатель XT5 2.0T в паре с новой 9-ступенчатой коробкой передач на первых тест-драйвах показал оптимальное сочетание динамики и экономичности. Максимальный крутящий момент в 350Н*м доступен в широком диапазоне рабочих оборотов двигателя (1,500 – 4,000 оборотов в минуту) и обеспечивает мощное ускорение, при этом расход топлива составляет всего лишь 8,9 л. на 100 км в смешанном цикле (или 7,7 л. в загородном цикле).

Топливная экономичность двигателя достигается благодаря отключаемой системе Start/Stop и фирменной системе Active Fuel Management, которая отключает два цилиндра при работе двигателя без нагрузки для максимальной экономии топлива. Еще одним преимуществом нового двигателя XT5 является его мощность в 199,9 л.с., которая ограничивает транспортный налог суммой в 10 000 руб. в год.

Подвеска Continuous Damping Control и новая тормозная система

Благодаря новой тормозной системе и активному спортивному шасси с системой непрерывного управления демпфированием (Continuous Damping Control или CDC) инженеры Cadillac смогли добиться безупречной управляемости при выполнении агрессивных маневров (например, при поворотах и торможении), сохранив фирменную плавность хода и комфорт Cadillac. Фирменная адаптивная подвеска CDC является частью стандартного оснащения Cadillac XT5 в комплектации Sport, а также доступна в комплектации Premium Luxury с пакетом Platinum.

Продвинутая система полного привода

Автомобили Cadillac XT5 в комплектации Sport стандартно оснащены усовершенствованной системой полного привода Sport Control. Она состоит из двух многодисковых муфт на каждой полуоси для более уверенного управления вектором тяги. Система электронного распределения крутящего момента позволяет соблюдать баланс передачи момента двигателя на переднюю и заднюю ось во время поворотов для отличного сцепления с дорогой и уверенной управляемости. Таким образом автомобиль быстро реагирует на любые дорожные условия, равномерно распределяя крутящий момент.

Система предлагает на выбор 4 режима вождения: Tour, Sport, AWD, Off-Road. В режиме Tour происходит полное отключение карданного вала и задней оси для максимальной экономии топлива. Привод осуществляется на передние колеса в целях обеспечения наилучшей топливной экономичности. Эта настройка обеспечивает баланс между комфортом и управляемостью.

При включении режима Sport изменяются усилие на рулевом колесе, алгоритм переключения передач, распределение крутящего момента между колесами в режиме полного привода и настройки подвески (при соответствующей комплектации). В режиме Sport улучшаются управляемость автомобиля и динамика разгона на сухой дороге. При выборе спортивного режима также активируется режим полного привода (AWD), при соответствующей комплектации. В режиме AWD крутящий момент передается на все четыре колеса.

Режим AWD улучшает тяговое усилие и управляемость на скользкой или мокрой дороге, а также при движении по гравию, песку, снегу и льду. При активном режиме Off-Road изменяется реакция двигателя на нажатие педали акселератора. Другие калибровки для управления Traction Control и функции StabiliTrak: повышенный крутящий момент на колесах на низких скоростях (переход обратно к нормальной калибровке на скорости около 80 км/ч). Необходимо использовать этот режим для движения по специально подготовленным участкам бездорожья. При выборе режима Off-Road также активируется режим полного привода.

Обновленный дизайн и функциональность каждой детали Cadillac XT5

Светодиодная оптика IntelliBeam, доступная в базовой комплектации, позволяет по-новому посмотреть на управление автомобилем в ночное время. Датчики автоматически отслеживают степень освещенности и включают ближний или дальний свет фар. В случае обнаружения транспортного средства на встречной полосе или в попутном направлении система сама переключит дальний свет на ближний, не мешая другим участникам движения. А при повороте блок освещения зоны поворота осветит путь и повысит безопасность в ночное время. Устанавливается на все комплектации XT5. Главные преимущества новой оптики:

Отличная видимость в любое время суток и погоду

Свет приближен к дневному, что позволяет водителю с большей легкостью распознавать окружающие объекты

Меньше усталости для глаз водителя

Светодиодная оптика расходует меньше энергии

В зависимости от комплектации Cadillac XT5 предлагается два новых исполнения решетки радиатора. В версии Premium Luxury решетка с эффектом многослойности, а в Sport – подчеркивающая спортивные нотки, с отсылкой к стилю Cadillac серии V.

В цветовой гамме XT5 появились три новых цвета – стальной металлик, темно-серый металлик и темно-бордовый металлик, а также новые колесные диски. Также в экстерьере обновился задний бампер, рейлинги на крыше, боковые зеркала с интегрированными повторителями поворотов.

Непревзойдённый стиль Cadillac в интерьере

Cadillac не изменяет традициям – в новом XT5 используются только высококачественные натуральные материалы отделки, подчеркивающие высокий статус владельца. Дизайнерам Cadillac удалось сохранить характерный для бренда интерьер, а свежесть воздуха и дополнительный комфорт будет создавать ионизатор воздуха. Новая консоль между передними сиденьями с увеличенным количеством отсеков для хранения вещей, новыми подстаканниками, а также новые решетки динамиков Bose® Performance Series добавили комфорта и ощущения роскоши в салоне. Несколько продуманных до мельчайших деталей вариантов оформления интерьера: уникальные сочетания цветов и фактур материалов дарят владельцу ощущение роскоши и исключительного комфорта. Передние и задние сидения с подогревом, а также рулевое колесо с функцией автоматического подогрева позволят наслаждаться автомобилем в самых суровых погодных условиях.

Новая информационно-развлекательная система Cadillac

Совершенно новый интуитивный дисплей высокого разрешения (HD), отзывчивая и современная мультимедиа с диагональю 8 дюймов, повышенная детализация навигационной системы, упрощенная система сопряжения устройств, абсолютно новый поворотный контроллер – шайба с функцией джойстика, высокоскоростные USB порты, продвинутая система беспроводной зарядки – главные преимущества новой мультимедийной системы Cadillac XT5.

Аудиосистема Bose®

Уже в базовую комплектацию версий Cadillac XT5 Premium Luxury и Sport интегрирована аудиосистема Bose® Premium, которая включает в себя 8 динамиков, усилитель, функцию автоматического шумоподавления, функцию улучшения звука двигателя. Опционально доступна аудиосистема Bose® Performance Series, которая включает в себя 14 динамиков, технологию объемного звучания Bose® Centerpoint, функцию AudioPilot (компенсация шума при наборе скорости автомобиля, а также шума в салоне), режимы цифрового сигнального процессора DSP (управление динамиками), премиальный усилитель, функцию автоматического шумоподавления, функцию улучшения звука двигателя.

Системы безопасности Cadillac XT5

Новый XT5 обладает одним из наиболее внушительных перечней систем пассивной и активной безопасности в сегменте уже в базовой комплектации, который включает более 10 систем обеспечения безопасности. Среди них – система, предупреждающая о возможном фронтальном столкновении, система определения расстояния до идущего впереди автомобиля, активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения, автоматическая система экстренного торможения, система определения пешеходов, система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади, система предупреждения о появлении объектов в “слепой” зоне автомобиля.

В комплектации Platinum Cadillac XT5 оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией Stop and Go, а также системой ночного видения. Инфракрасная камера обнаруживает объекты, животных и пешеходов на расстоянии до 30,5 м и выводит инфракрасное изображение дороги впереди автомобиля на экран панели приборов. Не менее важными функциями являются: зеркало заднего вида с возможностью передачи потокового видео, система кругового обзора 360⁰, система автоматической парковки с функцией торможения, проекционный дисплей с возможностью изображения на лобовом стекле одну из 4 конфигураций: навигация, аудиосистема/телефон, рабочие параметры (спидометр, обороты), скорость.

Цена на премиальный кроссовер Cadillac XT5 составляет 2 990 000 руб. с учетом выгоды по программе Trade-in. Автомобиль можно приобрести по специальной программе Cadillac Finance, предусматривающей низкую кредитную ставку от 4% годовых. Пройти тест-драйв можно уже сейчас у официальных дилеров Cadillac.