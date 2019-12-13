Новый Mercedes-Benz GLA

Новый GLA в качестве восьмой модели дополняет собой актуальное поколение компактных автомобилей Mercedes Benz. Коротко о самом главном

Новый GLA

Превосходит по высоте своего предшественника более чем на десять сантиметров, будучи при этом на полтора сантиметра короче;

Предлагает спереди больше простора над головой, а сзади – больше простора для ног;

Способен реагировать в экстренных ситуациях, когда водитель не реагирует, поскольку серийно устанавливаемая активная система экстренного торможения во многих ситуациях предотвращает столкновение либо уменьшает степень его тяжести за счёт автоматического торможения;

Расширяет функциональность пакета вспомогательных систем, в частности, за счёт функции контроля поворота, функции предупреждения при выходе из автомобиля ввиду приближающихся к нему велосипедистов или других автомобилей, а также функции предупреждения при появлении людей в зоне пешеходного перехода;

Является способом получить доступ к успешному семейству внедорожников Mercedes-Benz, а также собратом автомобиля GLB, будучи в то же время спортивным и ориентированным на ценящих образ жизни клиентов решением;

Обладает отличным показателем аэродинамического сопротивления (значение Сх – от 0,28);

В версиях 4MATIC на серийной основе располагает техническим пакетом Offroad;

Имеет на борту серийно устанавливаемую информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением;

Является преемником успешной модели: первый GLA разошёлся тиражом в более чем миллион экземпляров;

Выходит весной 2020 г. на рынок Европы, затем появится в США и Китае.

Новый Mercedes-Benz GLA: больше характера, больше места, больше безопасности

Новый GLA в качестве восьмой модели дополняет собой актуальное поколение компактных автомобилей Mercedes Benz. Одновременно, являясь моделью начального уровня, он открывает доступ в успешное семейство внедорожников звёздной марки из Штутгарта. В отличие от предыдущей модели здесь имеет место более сильный характер: будучи высотой 1611 мм (1616 мм – с учётом рейлинга), по этому параметру новый GLA превосходит своего предшественника более чем на десять сантиметров. Соответственно более высокая – свойственную автомобилям класса SUV – посадка означает также больше простора над головой на первом ряду сидений.

Пространство для ног в задней части салона также существенно увеличилось – и это несмотря на то, что новый GLA стал короче на полтора сантиметра. К типичным для внедорожников элементам дизайна здесь относятся: вертикально ориентированная передняя часть кузова, короткие передние и задние свесы, а также защитная облицовка по периметру кузова. Модели 4MATIC на серийной основе располагают техническим пакетом Offroad. Он включает в себя дополнительный режим движения, функцию контроля скорости при спуске, Offroad-анимацию на мультимедийном дисплее, а также в сочетании со светодиодными фарами головного освещения MULTIBEAM LED – специальную функцию освещения для бездорожья.

Следующий шаг в области безопасности новый GLA совершает благодаря своим вспомогательным системам, оказывающим водителю поддержку в режиме кооперации с ним. Расширенная функциональность пакета вспомогательных систем предусматривает, в частности, добавление функции контроля поворота, функции обеспечения проезда для автомобилей спасательных служб, функции предупреждения при выходе из автомобиля ввиду приближающихся к нему велосипедистов или других автомобилей, а также функции предупреждения при появлении людей в зоне пешеходного перехода. GLA способен реагировать сам, когда не реагирует водитель. Активная система экстренного торможения во многих ситуациях предотвращает столкновение либо уменьшает степень его тяжести за счёт автоматического торможения. Система способна останавливать автомобиль также перед стоящими автомобилями и пересекающими дорогу пешеходами при собственной скорости движения до 60 км/ч. В зависимости от ситуации при скорости не выше 50 км/ч она предотвращает даже столкновение. К европейским дилерам новый GLA поступит весной 2020 г.

Благодаря мощным и экономичным четырёхцилиндровым двигателям, актуальным вспомогательным системам, поддерживающим водителя в режиме кооперации с ним, информационно-развлекательной системе MBUX с интуитивно понятным управлением, а также комплексной функции управления комфортом ENERGIZING, этот новый автомобиль обладает всеми сильными сторонам, что присущи актуальному поколению автомобилей Mercedes-Benz компакт-класса.

«Выпуская новый GLA, мы завершаем всестороннее обновление нашего семейство компактных автомобилей, – поясняет Бритта Зеегер, член правления Daimler AG, ответственная за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. – Высокий спрос на наши внедорожники свидетельствует о том, что в палитре моделей для каждого из наших клиентов у нас есть верное, подходящее предложение. В соответствии с их пожеланиями мы предусмотрели в ней GLB и GLA – два внедорожника, которые великолепно дополняют друг друга: в то время как GLB является самым функциональным и самым вместительным представителем нашего семейства компактных автомобилей, новый GLA позиционируется в качестве его спортивного собрата». «Новый GLA формирует идеальную синергию, рождающуюся из взаимодействия чистой красоты и сурово-стойких, присущих внедорожникам элементов, – отмечает Горден Вагенер, директор по дизайну Daimler Group. – Тем самым мы переносим динамичный автомобиль класса SUV в будущее современной роскоши».

Весной 2020-го г. новый GLA будет запущен в продажу в Европе. К дилерам в США и Китае он поступит в начале лета либо летом 2020 г. Благодаря такому его присутствию на глобальных рынках, в Mercedes-Benz ожидают, что он станет одной из самых популярных – принимая в расчёт его полный жизненный цикл – моделей компакт-класса, слегка уступив лишь А-Классу. Демонстрируя показатель Сх = 0,28 (и выше, в зависимости от модификации), GLA обладает отличным коэффициентом аэродинамического сопротивления.

Новый GLA объединяет в себе лучшее из обоих, славящихся большими объёмами продаж, сегментов – сегмента автомобилей компакт-класса и сегмента автомобилей класса SUV. Внедорожники являются одним из главных столпов производственной палитры Mercedes-Benz и превратились сейчас в самый продаваемый сегмент Mercedes-Benz. К настоящему моменту во всём мире свой Mercedes-Benz класса SUV получили уже свыше шести с половиной миллионов покупателей.

Производится GLA в Раштатте (Германия), Амбахе (Франция), а также в Пекине (Китай) – для местного рынка.

Уверенный в себе и динамичный: дизайн экстерьера

Автомобиль GLA характеризуется в целом атлетичными пропорциями, с короткими передними и задними свесами. Передняя часть кузова через стойку A плавно переходит в визуально компактный основной объём кузова. Намеченные «силовые» рёбра на капоте, равно как и располагающиеся заподлицо с крыльями кузова колёсные диски размером до 20 дюймов, подчёркивают исполненный уверенности в себе облик.

Чёткое воплощение форм и линий с акцентом на плоскостях вызывает ощущение уверенной в себе спортивности и современности. Типичными для GLA являются атлетичные «плечи» кузова и линия бокового остекления в духе купе. Этот чётко вычерченный рисунок бокового остекления вызывает ощущение динамичной элегантности и формирует интересную игру света и тени.

Решётка радиатора, как и в случае с другими моделями Mercedes-Benz класса SUV, демонстрирует характерные отверстия и наделена единственной ламелью, а также расположенной в центре звездой. В духе бренда внутренние элементы фар указывают на высокое качество, тщательность проработки деталей и точность исполнения.

«Мускулистое плечо» автомобиля определяет облик боковой и задней частей кузова. Двери накрывают собой пороги. С одной стороны, это повышает комфорт при посадке в автомобиль, а с другой – защищает дверные проёмы (а значит и брюки) от загрязнений, и, кроме того, улучшает защиту при боковых столкновениях. Элементы защитной облицовки по периметру определяют пропорции в целом и совместно с декоративной противоподкатной защитой кузова спереди и сзади подчёркивают характер данного автомобиля как внедорожника.

Задние фонари выполнены двухсекционными, отражатели перемещены вниз, на бампер. Это позволило получить более широкий проём багажника, что облегчает задачу погрузки. Одновременно за счёт этого задняя часть кузова кажется шире. Среди других ориентированных на практическую пользу деталей, которые в зависимости от варианта комплектации могут быть доступны лишь в качестве опции, интегрированные рейлинги на крыше и хромированная защита кромки багажника.

Современный и высококачественный: интерьер

Приборная панель выполнена из цельного основного объёма, который в зоне водителя и в зоне переднего пассажира демонстрирует «выемку». В этой выемке на стороне водителя доминирует свободно стоящий экранный модуль, доступный в трёх вариантах исполнения: в версии с двумя 7-дюймовыми (17,78 см) дисплеями, в комбинации из одного 7-дюймового и одного 10,25-дюймового (26 см) дисплеев и в широкоэкранной версии из двух дисплеев с диагональю 10,25 дюймов каждый. На стороне переднего пассажира в области выемки находится декоративный элемент.

Пять круглых дефлекторов обдува выглядят благородно, в виде турбин с деликатно выполненными воздухонаправляющими перегородками. Центральный сегмент облицовки двери бесшовно переходит в подлокотник. Поручень с ручкой закрывания двери, обладая трубчатым профилем, проходит горизонтально, подобной рейлингу.

В салон на серийной основе устанавливается информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением. Систему MBUX можно индивидуально сконфигурировать с помощью ряда различных опций. Мощный бортовой компьютер, кристально чёткие дисплеи и графика, персонализация изображения, полноцветный проекционный дисплей, маршрутная навигация с дополненной реальностью, самообучающееся программное обеспечение и активируемое ключевой фразой «Привет, Мерседес!» голосовое управление являются ключевыми преимуществами данной системы.

Заметно прибавил: внутренние габариты и функциональность

Хотя снаружи новый GLA короче своего предшественника, внутри он – просторнее. Это справедливо, прежде всего, в отношении пространства для ног в задней части салона и в отношении багажного пространства, о чём свидетельствует таблица ниже:

GLA Предшест-венник Разн. Внешние габариты Длина мм 4410 4424 -14 Ширина мм 1834 1804 +30 Ширина, вкл. наружные зеркала мм 2020 2022 -2 Высота мм 1611 1507 +104 Колёсная база мм 2729 2699 +30 Ширина колеи спереди мм 1605 1559 +46 Ширина колеи сзади мм 1606 1560 +46 Внутренние габариты Макс. пространство над головой в передней части салона мм 1037 1015 +22 Пространство над головой в задней части салона мм 969 975 -6 Пространство для ног в передней части салона мм 1045 1063 -18 Пространство для ног в задней части салона мм 976 860 +116 Ширина салона на уровне локтей, спереди мм 1456 1422 +34 Ширина салона на уровне локтей, сзади мм 1455 1410 +45 Ширина салона на уровне плеч, спереди мм 1419 1391 +28 Ширина салона на уровне плеч, сзади мм 1393 1350 +43 Ширина багажного пространства, макс. мм 1272 1187 +85 Глубина багажного пространства, макс. мм 1422 1395 +27 Эфф. ширина доступа в багажник мм 1050 1045 +5 Ёмкость багажника (согласно методу измерений VDA) L 435 421 +14

Положение на водительском и переднем пассажирском сиденьях относительно земли оказывается более высоким и более вертикальным, а значит и более похожим на внедорожник, чем в случае предшественника. Таким образом, водитель и передний пассажир сидят здесь на 140 мм выше, чем в А-Классе, и на 50 мм выше, чем в В-Классе. В отличие от предшественника здесь также улучшился и круговой обзор – в частности, благодаря оптимизированному сечению стоек крыши, скрывающих собой меньше окружающего пространства.

Вообще, ключевой темой разработки было достижение практической пользы. Для заднего ряда сидений в качестве опции доступна возможность сдвигания на 14 см, а для задней спинки – возможность приведения в более вертикальное положение. Тем самым, можно будет перевозить в автомобиле, к примеру, громоздкие коробки. При этом в задней части салона останется достаточно места для удобного расположения одного или двух пассажиров, поскольку спинка там делится в соотношении 40:60. На серийной основе спинка задних сидений выполняется из индивидуально складывающихся сегментов, делящих её поверхность в соотношении 40:20:40.

Большую гибкость в варьировании пространства обеспечивает входящий в базовую комплектацию, регулируемый по высоте пол багажника. Так, например, со сложенной вперёд спинкой задних сидений и полом багажника в верхнем положении возникает практически ровная погрузочная поверхность, простирающаяся вплоть до передних сидений. В случае очень громоздких предметов пол багажника может быть опущен в нижнее положение, поперечина за задним рядом сидений может быть удалена, а сам регулируемый в продольном направлении (опция) задний ряд сидений может быть сдвинут вперёд.

Присматривая за окружающим трафиком: вспомогательные системы

GLA располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним. Таким образом, обеспечивается высочайший в сегменте компактных автомобилей уровень активной безопасности. К актуальным функциям пакета вспомогательных систем относятся, к примеру, функция контроля поворота, функция обеспечения проезда для автомобилей спасательных служб, функция предупреждения при выходе из автомобиля, а также функция предупреждения при регистрации людей в зоне пешеходного перехода.

В состав пакета вспомогательных систем (опция, зависящая от рынка и комплектации) входят, в частности:

Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC с функциями:

Торможение перед стоящими автомобилями;

Расширенная функция автоматического возобновления движения в пробке в сочетании с активной системой помощи при парковке и навигацией;

Активация режима «Движение накатом» в режиме движения «ЭКО».

Активная система помощи в рулевом управлении со следующими функциями:

Активная система экстренной остановки – с автоматической разблокировкой дверей и отправкой сигнала SOS на пульт приёма экстренных звонков после полной остановки автомобиля (зависит от страны);

Активная система контроля перестроения в сочетании с навигацией;

Функция обеспечения проезда для автомобилей спасательных служб: в пробке на автомагистралях при скорости движения не выше 60 км/ч (зависит от страны).

Активная система предупреждения о скоростных ограничениях, реагирующая на изменение скоростного ограничения в сочетании с системой распознавания дорожных знаков; учитывающее конкретные участки маршрута регулирование скорости движения перед поворотами, круговыми развязками, пунктами взимания платы на платных дорогах, т-образными перекрёстками, а также при поворотах/съездах на автомагистралях/скоростных шоссе – уменьшение скорости движения также в случаях приближения к «началу пробки», в сочетании с навигацией;

Система помощи в рулевом управлении при объездном манёвре;

Активная система удержания полосы движения;

Активная система контроля «слепых» зон;

Активная система экстренного торможения с функцией контроля поворота и функцией помощи при проезде перекрёстков;

Система превентивной безопасности PRE-SAFE® PLUS, способная распознавать угрозу удара в автомобиль сзади. При сохранении угрозы столкновения система способна с помощью тормозных механизмов блокировать колёса стоящего автомобиля, чтобы тем самым снизить риск получения хлыстообразной травмы шеи в случае резкого смещения автомобиля вперёд в результате удара в него сзади.

Даже с своём чисто индикационном режиме система контроля «слепых» зон при невысокой скорости движения способна предупреждать об автомобилях, а также о велосипедистах, оказывающихся в опасной для вас зоне. Теперь же она впервые умеет перед выходом водителя из стоящего автомобиля посредством визуального сигнала на наружном зеркале заднего вида предупреждать его о том, что в критической зоне следует мимо другой попутный автомобиль. Если водитель в этот момент потянет за ручку открывания двери, то дополнительно раздастся звуковое предупреждение. Причём следующий мимо участник дорожного движения должен двигаться со скоростью более 2 м/с. Данная функция работает и во время стоянки автомобиля ещё в течение трёх минут после выключения зажигания. Активная система контроля «слепых» зон, входящая в состав пакета вспомогательных систем, способна, кроме того, посредством активного тормозного вмешательства реагировать на автомобили в «слепой» («мёртвой») зоне, а также в критически важной для безопасности зоне.

Система распознавания дорожных знаков: за счёт распознавания изображений и благодаря информации цифровых дорожных карт навигационной системы, для водителя отображается максимально допустимая скорость движения и действующие запреты на обгон на текущем участке маршрута. Текущая скорость вашего автомобиля сопоставляется с максимально допустимой скоростью. Если водитель выберет соответствующую настройку, то при превышении лимита скорости ему будут подаваться оптические/оптико-акустические предупредительные сигналы. Кроме того, система распознаёт запреты на въезд. Также будет подано предупреждение, если система распознает на «зебре» пешехода.

Когда дорога не утомляет: функция управления комфортом ENERGIZING и кинетика сидений ENERGIZING

Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием. Фитнес-тренер ENERGIZING COACH рекомендует эти программы в зависимости от ситуации. Если смарт-часы Mercedes-Benz vivoactive® 3 или другое совместимое носимое устройство Garmin® будут подключены к системе, то точность фитнес-рекомендаций повысится, поскольку тогда будут приниматься в расчёт такие персональные показатели, как уровень стресса или качество сна.

Обеспечивающему бодрость комфорту способствует также кинетика сидений ENERGIZING. Эта система посредством мельчайших изменений в наклоне подушки и спинки сиденья стимулирует ортопедически полезную смену положения на сиденье. Кинетика сидений ENERGIZING доступна для передних сидений в сочетании с полностью электрической регулировкой сидений и функцией запоминания параметров.

Дело чистое: новая функция помощи при автоматической мойке

Первым среди представителей своего класса GLA получает функцию помощи при автоматической мойке, известную по его старшему собрату GLS. Здесь по одной лишь команде наружные зеркала складываются, боковые стёкла поднимаются, а сдвижная панель на крыше закрывается. Сигнал с датчика дождя игнорируется, чтобы стеклоочистители оставались во время мойки отключёнными. Система кондиционирования переключается в режим внутренней циркуляции, и спустя несколько секунд включается фронтальное изображение с камеры 360° (при соответствующей комплектации), чтобы ассистировать водителю при въезде на линию автоматической мойки. После выезда с линии автоматической мойки, как только автомобиль разгонится до скорости 20 км/ч, все изменившиеся настройки самостоятельно вернутся в исходное положение.

Высокий уровень комфорта в дальних поездках и удовольствие от вождения в избытке: подвеска

На передней оси нового GLA применяются стойки МакФерсона. Задачу направления колеса на каждой из сторон берёт на себя расположенный ниже центра колеса поперечный рычаг, амортизационная стойка МакФерсона и поперечная рулевая тяга. Поперечный рычаг представляет собой деталь из кованого алюминия. Такое решение уменьшает массу автомобиля и величину неподрессоренных масс. Поворотные кулаки выполнены из литого алюминия.

GLA располагает четырёхрычажной задней подвеской сложной конструкции. Поскольку для подвески каждого из задних колёс применяется по три поперечных и одному продольному рычагу, это позволяет обеспечить максимум комфорта и устойчивости при движении, а также улучшить показатели поперечной и продольной динамики. Задняя подвеска крепится к подрамнику, который эластично соединён с кузовом посредством резиновых опор, благодаря чему на кузов передаётся меньше вибрации и шумов от ходовой части.

Ширина колеи – 1605 и 1606 мм (спереди/сзади) – увеличилась более чем на 4 см, по сравнению предшественником. Увеличенные колёсные арки и увеличенный диаметр колёсных дисков (от 17 до 20 дюймов) позволили получить более высокий дорожный просвет (143 мм/+9 мм).

Больше тягового усилия, когда нужно: полный привод 4MATIC

Автомобиль GLA может на заказ быть оборудован системой постоянного полного привода 4MATIC с полностью регулируемым распределением крутящего момента. Среди компонентов системы 4MATIC отбор мощности на заднюю ось, интегрированный в роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, и главная передача заднего моста со встроенным многодисковым сцеплением. Оно состоит из шести фрикционов (12 поверхностей трения) с карбоновым покрытием и способно переносить крутящий момент величиной до 1000 Н·м. Износ регулируется автоматически.

В отличие от гидравлического привода у предшественника управление сцеплением осуществляется здесь электромеханическим способом. При этом электромотор через двухступенчатую цилиндрическую зубчатую передачу и шариковую рампу оказывает осевое усилие на пакет фрикционов, чтобы размыкать и смыкать их. Компонентом этого компактного блока является также задний межколёсный дифференциал: он компенсирует разницу в скоростях вращения задних колёс. Такое регулирование имеет свои преимущества, прежде всего, в виде независимого от частоты вращения срабатывания во всём диапазоне регулирования, а значит и предварительное регулирование сцепления ещё до старта автомобиля, а также более высокий КПД концепции, основанной на применении шариковой рампы. Нет лишних потерь из-за работающего параллельно гидравлического насоса, и вся система полного привода поддаётся непосредственной диагностике.

Этот по-спортивному настроенный полный привод позволяет посредством переключателя DYNAMIC SELECT влиять на характеристику работы 4MATIC. В распоряжении водителя имеются три характеристики для управления сцеплением полного привода, но при этом система в каждом из режимов будет реагировать на текущую дорожную ситуацию гибко. При стандартной эксплуатации в режиме движения «Эко/Комфорт» распределение крутящего момента в процентном соотношении 80:20 (передняя ось : задняя ось) является базовым, в режиме «Спорт» оно составляет 70:30. В режиме «Бездорожье» сцепление полного привода работает в виде блокировки межосевого дифференциала; базовое распределение момента в этом случае осуществляется в равных долях 50:50. Через целый ряд датчиков в фактическую систему регулирования поступает информация о текущей дорожной ситуации на основе, в частности, следующих факторов:

Различные – в зависимости от режима движения – пороговые значения для включения/выключения

Управляющие воздействия водителя (педаль газа, педаль тормоза, рулевое управление)

Коэффициент трения между четырьмя колёсами и дорогой

Подъём/Уклон

Поворот/Прямолинейное движение

Скорость

Эксплуатация с прицепом

Плюс к этому функции по защите от экстремальных температур и значений момента выше нормальных.

Полезен на лёгком бездорожье: пакет для бездорожья Offroad

Модели 4MATIC на серийной основе располагают техническим пакетом Offroad. Подробнее о каждой составляющей пакета:

В комбинации со светодиодными фарами головного освещения MULTIBEAM LED эти модели получают особую функцию освещения для бездорожья. Благодаря ей препятствия на пересечённой местности в условиях темноты будут распознаваться лучше. В дополнение к включённой функции освещения для бездорожья при скорости движения не выше 50 км/ч будет включаться и постоянно работать «боковой» свет фар головного освещения MULTIBEAM LED. Это обеспечит широкое распределение света и яркую освещённость пространства непосредственно перед автомобилем.

Помимо этого, технический пакет Offroad предусматривает дополнительный режим движения. Он адаптирует – для движения по лёгкому бездорожью, за пределами дорог с твёрдым покрытием – не только характеристику системы 4MATIC (см. выше), но и съём мощности двигателя, а также характеристику антиблокировочной системы ABS. Его можно активировать с помощью двухпозиционного переключателя DYNAMIC SELECT.

На мультимедийном дисплее можно отобразить анимацию дорожной ситуации. Реалистичное изображение степени уклона, угла крена и технических настроек помогает правильно оценить манёвр при движении.

При желании водителя система контроля скорости при спуске Downhill-Speed-Regulation (DSR) будет автоматически поддерживать предварительно выбранную медленную скорость между 2 и 18 км/ч, которую можно будет считывать на дисплее комбинации приборов и проекционном дисплее, что предлагается в качестве опции. Целенаправленным притормаживанием вспомогательная система помогает сохранять контроль при съезде с крутых склонов.

Мощные и экономичные двигатели

Новый GLA использует четырёхцилиндровые дизельные и бензиновые двигатели, которые были полностью обновлены для нового поколения компактных моделей. По сравнению с предыдущим поколением они отличаются значительно более высокой мощностью, улучшенной экономичностью и экологичностью. На стадии подготовки уже находится модель с нулевыми выбросами по месту эксплуатации, оснащённая подзаряжаемым гибридным приводом третьего поколения.

Младшей версией бензиновых агрегатов является M 282 в GLA 200 с рабочим объёмом 1,33 л (расход топлива в смешанном цикле 5,9-5,6 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле 135-129 г/км). Для эффективной работы в режиме частичной нагрузки двигатель оснащён функцией отключения цилиндров.

Флагманом линейки является Mercedes‑AMG GLA 35 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле: 7,5-7,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 171-170 г/км)1 мощностью 225 кВт (306 л. с.). Его 2,0-литровый турбированный двигатель впечатляет своей чрезвычайно быстрой реакцией на перемещения педали газа, высоким крутящим моментом (максимально 400 Н⋅м при 3000 об/мин), крайне высокими оборотами и эмоциональным звучанием. Блок-картер, выполненный из высокопрочного и лёгкого, литого под давлением алюминия, снижает массу автомобиля в очень важном для его динамики месте. Для наддува применяется двухканальный турбокомпрессор (Twin Scroll). Он сочетает оптимальную реакцию на низких оборотах двигателя с высоким ростом мощности на повышенных оборотах.

Высокотехнологичность этого четырёхцилиндрового двигателя подчёркивается также множеством мер по повышению его экономичности. Среди них система регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC, интеллектуальное управление температурой охлаждающей жидкости и масла, высокоточные пьезоэлектрические инжекторы, а также зажигание рабочей смеси несколькими последовательными искровыми разрядами свечи. Применяемая при производстве двигателя патентованная технология CONICSHAPE® конического хонингования зеркал цилиндров уменьшает трение в конструкции двигателя, повышая тем самым его экономичность.

Основные характеристики моделей:

GLA 200 GLA 35 4MATIC AMG Двигатель 4 расположенных рядно цилиндра 4 расположенных рядно цилиндра Коробка передач автоматическая 7G-DCT AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Рабочий объём см 1332 1991 Мощность кВт / л. с. 110/150 225/306 при об/мин 5500 5800 Макс. крутящий момент Н·м 250 400 при об/мин 1620-4000 3000-4000 Расход топлива в смешанном цикле л/100 км 5,9-5,6 7,5-7,4 Выбросы CO2 в смешанном цикле г/км 135-129 171-170 Разгон с 0 до 100 км/ч с 8,7 5,1 Максимальная скорость км/ч 210 250

От купе и Shooting Brake до внедорожников: широкая палитра предложений в компакт-классе

Вместе GLA новое семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz насчитывает восемь моделей. Предлагая три варианта колёсной базы, передний и полный варианты привода, а также бензиновые, дизельные и гибридные модификации, эта программа отличается широким и разнообразным выбором. На примере GLB автопроизводитель Mercedes-Benz впервые предложил семиместную модель компакт-класса. Не стоит забывать и о спортивных версиях Mercedes-AMG. С момента старта А-Класса в 1997 г., первого компактного автомобиля Mercedes-Benz, во всём мире уже поставлено свыше семи миллионов автомобилей Mercedes-Benz, представляющих этот сегмент. Кроме того, начиная с выхода на рынок в 2014 г. автомобиля GLA клиентам по всему миру передано около миллиона экземпляров этого компактного внедорожника.

Вкратце о семействе автомобилей компакт-класса: