В Женеве пройдет мировая премьера Porsche 911 GT3 RS 6

Свой юбилейный год компания Porsche открывает премьерой самого мощного спорткара, оснащенного атмосферным двигателем, с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования.

На 88-м Международном автосалоне в Женеве (с 6 по 18 марта 2018 г.) во вторник, 6 марта, в 9:20 часов по среднеевропейскому времени автомобильный производитель из Штуттгарта представит новый 911 GT3 RS. Он развивает мощность 383 кВт (520 л.с.) при четырех литрах рабочего объема.

Пресс-конференция пройдет на выставочном стенде Porsche в зале 1. Прямая трансляция на немецком и английском языках будет доступна на новостном портале Porsche Newsroom по адресу: newsroom.porsche.com/geneva2018.

Производитель спортивных автомобилей из Цуффенхаузена широко отмечает свой 70-летний юбилей в 2018 году. 8 июня 1948 года допуск к эксплуатации получил первый спортивный автомобиль под названием Porsche – 356 «№1» Roadster. Этот день считается днем рождения марки Porsche. В Германии торжества начинаются с выставки «70 лет спортивным автомобилям Porsche» в выставочном центре DRIVE. Volkswagen Group Forum в Берлине (с 20 марта по 31 мая). Музей Porsche в Штуттгарте отмечает юбилей с 9 июня масштабной специальной выставкой. В этот же день для любителей Porsche свои двери открывает мероприятие Sports Car Together Day, которое проводится по всему земному шару. 16 и 17 июня компания Porsche приглашает своих сотрудников и всех заинтересовавшихся на празднование в музее Porsche и вокруг него. Празднование юбилея также пройдет на «Фестивале скорости» в Гудвуде в Великобритании (с 12 по 15 июля) и на Rennsport Reunion в Калифорнии (с 27 по 30 сентября). Завершением торжеств станет ночь звуков Porsche Sound Nacht 13 октября.