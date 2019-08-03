Рейтинг дизельных автомобилей на российском рынке

ТОП-10 дизельных автомобилей на российском рынке

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей, что на 8,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом 80% продаж дизельных автомобилей пришлось на кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV).

На первом месте в текущем году идет Mitsubishi Pajero Sport, дизельная версия которого с января по май разошлась тиражом в 3 122 экземпляра. Вторую позицию занимает Toyota Land Cruiser Prado (2 919 шт.), на третьем месте – Renault Duster (2 314 шт.). Четвертую строчку удерживает Hyundai Santa Fe (2 195 шт.), на пятой – KIA Sorento (2 035 шт.).

В ТОП-10 дизельных автомобилей за отчетный период также входит полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (1 977 шт.), единственный в первой десятке седан BMW 5 серии (1 787 шт.), а еще BMW Х5 (1 633 шт.) и Skoda Kodiaq (1 633 шт.). Замыкает рейтинг Volkswagen Touareg (1 489 шт.). Аналитики отмечают, что доля автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, за первые 5 месяцев 2019 года на российском авторынке сократилась до 7,7%, против 8,1% годом ранее.

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