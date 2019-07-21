Mitsubishi Motors Europe Design возглавил Хорхе Диес

Mitsubishi Motors Corporation объявила сегодня, что Хорхе Диес присоединился к MMC Design в качестве главы Mitsubishi Motors Europe Design, а также что он становится вице-президентом Mitsubishi Motors R&D Europe.

Хорхе Диес окончил Королевский колледж искусств в Лондоне. Он имеет 18-летний опыт работы в Volkswagen Group, где он был руководителем внешнего дизайна в SEAT и руководителем автомобильного отдела в Audi Konzept Design Munich.

В свое время Хорхе отвечал за проектирование моделей, включая SEAT Leon, 20V20, Audi A7 и Audi TT. Особенно стоит отметить именно Audi TT, который был назван мировым автомобильным дизайном года в 2007 году.