Mitsubishi Motors Europe Design возглавил Хорхе Диес

Mitsubishi Motors Europe Design возглавил Хорхе Диес
Июль 21 18:02 2019

Mitsubishi Motors Corporation объявила сегодня, что Хорхе Диес  присоединился к MMC Design в качестве главы Mitsubishi Motors Europe Design, а также что он становится вице-президентом Mitsubishi Motors R&D Europe.

Хорхе Диес окончил Королевский колледж искусств в Лондоне. Он имеет 18-летний опыт работы в Volkswagen Group, где он был руководителем внешнего дизайна в SEAT и руководителем автомобильного отдела в Audi Konzept Design Munich.

Хорхе Диес

Хорхе Диес, глава Mitsubishi Motors Europe Design, Вице-президент Mitsubishi Motors R&D Europe

В свое время Хорхе отвечал за проектирование моделей, включая SEAT Leon, 20V20, Audi A7 и Audi TT. Особенно стоит отметить именно Audi TT, который был назван мировым автомобильным дизайном года в 2007 году.

“Я рад сообщить, что Хорхе Диес присоединяется к нашей команде дизайнеров и возглавит ее в Европе”, – сказал Цунэхиро Кунимото, корпоративный вице-президент отдела дизайна MMC. “Он сочетает в себе стратегическое мышление и творческую инициативу. Я с нетерпением жду, что по мере расширения нашей европейской студии, он повысит уровень креативности и качества исполнения будущего дизайна Mitsubishi.”

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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