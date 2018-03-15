INFINITI меняет концепцию 12

В рамках традиционного фестиваля классических автомобилей во Флориде INFINITI представит два концепт-кара.

Дань уважения смелости и гениальности тех, кто создавал гоночные автомобили на заре популярности автоспорта, Prototype 9 пытается представить, как бы мог выглядеть автомобиль INFINITI для серии Гран-при 40-х годов прошлого века. Выполненный с применением материалов и технологий прошлого, Prototype 9 в тоже время намекает и на будущее — прежде всего передовой, полностью электрической силовой установкой. Концепт-кар Prototype 9 — это ярчайшее воплощение таланта, фантазий и возможностей INFINITI.

Концепт-кар INFINITI Q Inspiration, недавно представленный на «Международном североамериканском автошоу» в Детройте (NAIAS-2018), предлагает по-новому взглянуть на саму концепцию классического седана. Удлиненный силуэт и купеобразный профиль Q Inspiration представляют свежий взгляд INFINITI на эволюцию премиальных седанов, а также намекают на новый дизайнерский язык так называемой «эры передовых силовых агрегатов».

Кроме того, Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co и главный дизайнер обоих прототипов, войдет в число специалистов приглашенных для обсуждения завтрашнего дня автомобиля в свете активного развития электрических технологий и систем автономного вождения.

«В создание Q Inspiration и Prototype 9 мы вложили всю нашу страсть, так что возможность представить эти модели на конкурсе элегантности в Амилии — большая честь, — подчеркнул Альфонсо Альбайса. – Будущее электромобиля сейчас напоминает чистый лист бумаги, который мы только начинаем заполнять. Неудивительно, что я нетерпением жду возможности обсудить эти вопросы с лучшими автомобильными дизайнерами мира».

В январе нынешнего года INFINITI объявила, что к 2021 году компания собирается запустить в производство полноценный электромобиль, а также частично электрифицировать силовые установки других моделей из линейки бренда. Эстетически безупречные модели INFINITI с продвинутыми электрифицированными силовыми агрегатами вот — что ждет клиентов бренда в ближайшем будущем.

INFINITI намерена представить на рынке широкую гамму как полностью- (EV), так и частично электрифицированных (e-POWER) моделей. Технология e-POWER подразумевает наличие в автомобиле компактного двигателя внутреннего сгорания, подзаряжающего силовые аккумуляторы. Таким образом, исчезает необходимость в стационарной подзарядке аккумуляторов, что значительно упрощает каждодневную эксплуатацию электромобиля. Уже к 2025 году, по прогнозам INFINITI, доля электрифицированных автомобилей в гамме бренда составит более половины от всех продаж.

INFINITI продолжает с гордостью носить звание спонсора медиа-центра «Конкурса элегантности» в Амилия айленл, организованного в отеле Ритц-Карлтон. Вот уже восьмой год подряд INFINITI обеспечивает наилучшие условия для работы представителей прессы и гостей мероприятия. В нынешнем году INFINITI обеспечивает участникам «Конкурса элегантности» возможность тест-драйва новейших моделей, включая спорт-седан Q50, купе Q60 RED, а также премиальных кроссоверов QX60 и QX80.