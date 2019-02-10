У гражданина Средней Азии в Балашихе угнали Toyota за 1,7 млн рублей

Не уверен, не оставляй – угнана Toyota Rav4 2018 года выпуска с неохраняемой стоянки

Полиция расследует факт кражи автотранспорта в Балашихе, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Установлено, что у гражданина Средней Азии, который проживает на улице Кожедуба, похитили Toyota Rav4 2018 года выпуска. Автомобиль был припаркован на неохраняемой стоянке у дома. Кража состоялась в ночь с 7 на 8 февраля.

Сумма ущерба составила 1 693 000 рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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