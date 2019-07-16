Качество автомобилей плохо влияет на прибыль автопроизводителей

Эксперты британского автомобильного издания решили, что рынок автопроизводителей может спасти лишь выпуск менее надежных машин

По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин. Долговечность выпускаемых автомобилей приводит к тому, что их пробеги стали превышать 160 тыс. км, заявляет эксперт издания Autoexpress.

Автомобилисты, у которых нет достаточной суммы денег для покупки нового автомобиля, без особых проблем продолжают ездить на купленных ранее машинах, вкладывая небольшие суммы в поддержание их исправного состояния.

Это стало проблемой для автопроизводителей, которые в результате теряют прибыль. Им нужно наращивать объемы производства, чего невозможно достичь без роста продаж именно автомобилей, а не запчастей к ним.

Согласно статистике министерства транспорта Великобритании, в начале 2000-х годов средний срок службы автомобилей составлял всего 6,5 лет. Свежая статистика от Общества автопроизводителей гласит, что средний возраст автомобилей в Англии достиг восьми лет. Средний же возраст автомобилей Евросоюза увеличился сегодня до 11,1 года, а в США — до 11,8 года. В России средний возраст машин достиг в этом году 11,4 года.

Традиционная бизнес-модель автоконцернов предполагает создание автомобилей, отвечающих нуждам клиентов того или иного региона, которые могут прослужить не более 10 лет. Сегодня же средний возраст вышел за пределы первого десятилетия.

Снижение качества выпускаемых машин могло бы сделать их доступнее по цене и гарантировать будущие продажи новых автомобилей, предполагает эксперт издания Autoexpress. В модельном ряду компаний должны появиться настолько дешевые и привлекательные новые машины, чтобы даже прижимистые владельцы подержанных автомобилей соблазнились на них.

По этому пути идет, например, Renault (Dacia). Другие производители должны последовать примеру французского концерна, иначе их ждет упадок, уверен Майк Резерфорд.

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