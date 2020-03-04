Новый Mercedes-Benz Е-Класса: интеллект начинает завоёвывать сердца

Теперь автомобильный интеллект начинает завоёвывать сердца и обретает динамичность: состоялась премьера новых седана и универсала Е-Класса. Оба появятся у европейских дилеров летом 2020 г. Вскоре за ними последуют седан в удлинённой версии (Китай), а также купе и кабриолет

По числу выданных клиентам с 1946 г. седанов и универсалов, превысившему отметку в 14 млн. экземпляров, Е-Класс стал самым продаваемым автомобильным классом в истории Mercedes-Benz. Многими он воспринимается как «сердце бренда». Появившееся в 2016 г. десятое поколение автомобилей Е-Класса своим чётким и в то же время эмоциональным внешним обликом, а также высококлассным эксклюзивным интерьером расставило яркие эстетические акценты в области автомобильного дизайна. Характерной его особенностью стала также и совокупность реализованных в нём инноваций, в частности, в области вспомогательных систем. Столь эмоциональная и в то же время интеллектуальная комбинация оказалась крайне успешной: на сегодня уже свыше 1,2 млн. клиентов по всему миру предпочли приобрести себе седан либо универсал актуального поколения.

Вот наиболее важные факты об обновлении:

Более динамичный дизайн:

Линия исполнения Avantgarde Line в качестве новой базовой комплектации экстерьера. Переработанный дизайн фар головного освещения (полностью светодиодные фары на серийной основе; светодиодные фары MULTIBEAM LED в качестве опции). Переработанный дизайн задних фонарей. Переработанный дизайн решётки радиатора и переднего бампера. Версия All-Terrain внешне больше ориентируется на модели класса SUV.



Вспомогательные системы следующего поколения, в частности:

Рулевое колесо нового поколения с ёмкостным распознаванием отсутствия контакта с руками водителя. Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC с регулировкой скорости с учётом маршрута. Активная система помощи при движении в пробке. Активная система помощи в рулевом управлении. Активная система экстренного торможения; в составе пакета вспомогательных систем теперь также с функцией контроля поворота. Активная система контроля «слепых» зон – теперь также с функцией предупреждения при выходе из автомобиле. Парковочный пакет в сочетании с камерой 360°: новый расширенный обзор слева и справа, а также впервые автоматическое паркование не только на местах для параллельной и перпендикулярной парковки, но и на маркированных участках.



Ещё больше комфорта в салоне:

Два цифровых дисплея на серийной основе (2 x 10,25 дюйма, как единое целое), широкоформатный дисплей передней панели из двух дисплеев с диагональю 12,3 дюйма – в качестве опции. Система MBUX, в частности, с голосовым управлением LINGUATRONIC (на серийной основе) и технологией дополненной реальности. Интерьер-ассистент. Система управления комфортом ENERGIZING с фитнес-тренером ENERGIZING COACH и режимом короткого восстановительного сна PowerNap (в случае гибридов Plug-in). Кинетика сидений ENERGIZING.



Начинается на «э», как и эффективность: электрификация трансмиссии:

Семь гибридных модификаций в кузове «седан» и «универсал», с дизельным или бензиновым двигателем, с задним либо полным приводом. Первые электрифицированные модели впервые теперь и для рынка США. Новый двигатель M 254: двухлитровый четырёхцилиндровый бензиновый агрегат с ISG (интегрированным стартер-генератором) и бортовой сетью с напряжением 48 Вольт, номинальной мощностью: 200 + 15 кВт, с инновационным турбокомпрессором секционной конструкции, электрическим дополнительным компрессором (eZV), покрытием зеркал цилиндров по технологии NANOSLIDE ® , коническим хонингованием цилиндров CONICSHAPE ® , системы CAMTRONIC для регулирования впускных клапанов (доступен для отдельных стран). Дополнительные варианты двигателя и режимы движения Offroad для модели All-Terrain.



URBAN GUARD:

Новая категория дополнительного оборудования – интеллектуальное сочетание аппаратных и цифровых решений для защиты от угона и повреждений.



Более динамичный дизайн

Повышение динамики и роскоши исполнения автомобилей Е-Класса отражается в его модельной линейке: теперь уже даже модель начального уровня получила экстерьер спортивной линии исполнения Avantgarde Line. Таким образом, базовая версия автомобиля впервые может похвастаться звездой, расположенной в центре решётки радиатора. Свежести облику добавляет новая передняя часть кузова с бóльшим количеством хромированных деталей: у линии исполнения Avantgarde решётка радиатора с двумя хромированными ламелями и вертикальными перемычками глянцевого чёрного цвета выглядит теперь по-новому. Декоративные элементы в хромированном и глянцевом чёрном исполнении, украшающие передний бампер, подчёркивают спортивный и элегантный облик автомобиля. Также предлагаемая линия исполнения Exclusive оправдывает своё название: решётка радиатора особой формы, трёхлучевая звезда на капоте, а также крупные хромированные элементы на переднем бампере подчёркивают позиционирование этого варианта исполнения.

Ещё более спортивно выглядит линия исполнения AMG Line с новым бампером в стиле моделей AMG Performance. Кроме того, варианты Avantgarde, AMG Line и All-Terrain имеют на капоте пару «силовых» рёбер. Е-Класс уже в базовой комплектации получает полностью светодиодные фары головного освещения. Светодиодные фары MULTIBEAM LED, вкл. дальний свет ULTRA RANGE, предлагаются в качестве опции.

С помощью заднего бампера, двухсекционных фонарей и новой крышки багажника дизайнеры модернизировали и заднюю часть кузова седана. Дизайн внутренней составляющей задних фонарей был переработан у всех модификаций.

Версия All-Terrain внешне больше ориентируется на модели класса SUV. Компоненты версии All-Terrain в характерном для неё исполнении – в частности, решётка радиатора и декоративная защита кузова снизу – предстают теперь в глянцевом хромированном виде вместо прежнего покрытия цвета «серебристая тень» (от англ. Silver Shadow).

«Высокотехнологичный серебристый», «Серый графит металлик» и «Серебристый Мохаве» – так называются три новых варианта лакокрасочного покрытия кузова для автомобилей Е-Класса, предлагаемые на выбор в рамках его рестайлинга. Пополнилась также палитра вариантов колёсных дисков: в частности, предлагаются аэродиски, которые, к тому же, способствуют экономии топлива, а значит вносят вклад в экологически устойчивое развитие.

Новые варианты отделки и материалы придают интерьеру более высококлассный облик. Среди них новые цветовые комбинации «Серая магма/серый «Нева»« (Avantgarde), «Чёрный/коричневый орех» (Exclusive) и «Серая магма/Бежевый макиато» (Exclusive); в случае декоративной отделки салона речь идёт вариантах отделки деревом «ясень пористый серебристый», «корень ореха fondente», а также о матированном алюминии и алюминии с шлифовкой «под карбон».

Сиденья сочетают присущую Mercedes-Benz комфортабельность для дальних путешествий с авангардным дизайном. Особый комфорт обеспечивает адаптивная настройка водительского сиденья: если через мультимедийный дисплей или приложение Mercedes me указать рост водителя, то сиденье автоматически отрегулируется, придя в положение, как правило, удобное для людей указанного роста; водителю же останется лишь тонко подстроить его под себя.

Облик передних сидений подчёркивает спортивную атмосферу интерьера. Они обеспечивают отличную боковую поддержку, не снижая при этом комфорт. Контур сидений является органичным продолжением рельефных боковин, центральные секции в зависимости от комплектации имеют спортивную поперечную или современную продольную простёжку. Центральные секции обивки подушек и спинок сидений гармонируют по цвету с общей «скульптурой» сиденья. Возможно множество различных комбинаций материалов: от ткани и искусственной кожи ARTICO до тиснёной кожи и кожи наппа с ромбовидной простёжкой.

Вспомогательные системы следующего поколения: более эффективная поддержка в дорожных пробках и при парковании

Новый Е-Класс располагает вспомогательными системами Mercedes-Benz новейшего поколения, цель которых – оказывать водителю поддержку в режиме кооперации с ним. Результатом этого становится особенно высокий уровень активной безопасности: седан и универсал способны реагировать сами при отсутствии реакции водителя. Распознавание отсутствия контакта с руками водителя работает теперь на основе ёмкостной технологии. Это повышает комфорт управления при частично автоматизированном вождении. Поскольку как только водитель возьмётся за рулевое колесо, для вспомогательных систем это будет достаточным сигналом о том, что он сохраняет контроль над своим Е-Классом. Прежде, в качестве обратной связи системам требовалось создавать момент сил на ободе рулевого колеса – то есть слегка его поворачивать. В ободе нового рулевого колеса (подробности см. в следующей главе) располагается подложка с соответствующими датчиками. Они регистрируют обхват руля. Распознав отсутствие рук водителя на рулевом колесе в течение определённого периода времени, система запускает каскад предупредительных сигналов, который при дальнейшем бездействии водителя активирует в итоге систему экстренной остановки.

На серийной основе Е-Класс располагает активной системой экстренного торможения, которая во многих ситуациях имеет своей задачей предотвращение столкновения либо уменьшение степени его тяжести за счёт автоматического торможения. Также при скоростях, свойственных внутригородскому движению, эта система способна замедлять автомобиль до полной остановки и даже – в зависимости от ситуации – предотвращать столкновения со стоящими автомобилями и перебегающими дорогу пешеходами. В рамках пакета вспомогательных систем такое теперь также возможно и при поворотах с пересечением встречной полосы движения.

При заказе пакета вспомогательных систем его можно также дополнить некоторыми функциями Intelligent Drive, которые предлагаются в качестве опции. Среди них активная система предупреждения о скоростных ограничениях, которая, опираясь на данные карт, а также на помощь системы распознавания дорожных знаков, реагирует на изменения в скоростном режиме. Функция регулирования скорости движения с учётом маршрута перед приближением к поворотам, круговым развязкам, пунктам взимания платы на платных дорогах, Т-образным перекрёсткам, а также при поворотах/съездах с автомагистралей/скоростных шоссе также входит в состав пакета. Если водитель включит активную систему поддержания безопасной дистанции DISTRONIC с регулированием скорости в зависимости от маршрута, то Е-Класс сможет даже реагировать на данные о дорожной ситуации Live Traffic. В идеальном случае это будет происходить ещё до того, как затруднение в движении попадёт в поле зрения водителя или системы радарных датчиков и камер автомобиля. При регистрации пробки скорость автомобиля будет предусмотрительно снижена примерно до 100 км/ч, если водитель сознательно не примет другое решение.

В этом случае даже при заторе на автомагистрали активная система помощи при движении в пробке при регистрации дорожной разметки сможет взять на себя выполнение большей частью и с высокой степенью эффективности задачи удержания полосы движения и поддержания безопасной дистанции при движении со скоростью не выше 60 км/ч. Автомобиль сможет автоматически возобновить своё движение, если после полной остановки пройдёт не более одной минуты. Активная система помощи в рулевом управлении способна оказывать водителю поддержку на многополосных трассах за счёт функции обеспечения проезда для автомобилей спасательных служб, побуждая автомобиль держаться ближе к краю полосы движения. То есть на автомагистралях при скорости не выше 60 км/ч автомобиль будет двигаться как часть «умного роя», ориентируясь по окружающим автомобилям, а также по распознанной дорожной разметке. Если автомобилю Е-Класса не удастся распознать дорожную разметку, то он будет, как и прежде, ориентироваться по идущему впереди автомобилю.

Расширенную защиту при выходе из автомобиля предлагает активная система контроля «слепых» зон с функцией предупреждения при выходе. Она способна, кроме того, посредством активного тормозного вмешательства реагировать на автомобили в «слепой» («мёртвой») зоне, а также в критически важной для безопасности зоне. Теперь она к тому же умеет посредством визуального сигнала на наружном зеркале заднего вида предупреждать пассажиров или водителя перед их выходом из стоящего автомобиля о том, что в критической зоне мимо них следует другой попутный транспорт, включая велосипед. Если водитель или пассажир в этот момент потянет за ручку открывания двери, то дополнительно раздастся звуковое предупреждение, а светодиодная подсветка на этой двери начнёт мерцать красным светом. Распознаются проезжающие мимо участники дорожного движения, двигающиеся со скоростью более 7 км/ч. Данная функция работает и во время стоянки автомобиля ещё в течение трёх минут после выключения зажигания.

Процесс автоматического заезда на место парковки и выезда с него делает возможным активная система помощи при парковке с функцией комфортной парковки PARCTRONIC и камерой с углом обзора 360°. Эта система облегчает поиск и выбор места для парковки, а также заезд и выезд (при условии, что заезд на место парковки был выполнен автоматически) с мест параллельной и перпендикулярной парковки или гаражей. Новый Е-Класс впервые теперь также в состоянии распознавать и использовать места для парковки, которые обозначены на больших площадках лишь как участки. Камера с углом обзора 360° передаёт на мультимедийный дисплей ещё более реалистичное изображение, включая расширенный обзор пространства слева и справа от автомобиля. При выезде с места парковки система способна предупреждать о поперечном движении позади автомобиля и при наличии сомнений тормозить.

Ещё больше комфорта в салоне: система MBUX, система управления комфортом ENERGIZING с режимом PowerNap

В рамках рестайлинга Е-Класс получает совершенно по-новому оформленное рулевое колесо. Оно предлагается в трёх версиях: как рулевое колесо с отделкой только кожей, с комбинированной отделкой кожей и деревом, а также в исполнении «суперспорт». Зоны элементов управления выдержаны в глянцевом чёрном цвете, а декоративные элементы и окантовка по краям – в цвете «серебристая тень» (от англ. Silver Shadow). Управление содержимым комбинации приборов и мультимедийного дисплея осуществляется посредством жеста пролистывания по сенсорным кнопкам Touch Control. Физический принцип работы сенсорных кнопок Touch Control сменился с оптического на ёмкостный. От механики удалось отказаться, и к тому же сенсорные поверхности кнопок теперь менее восприимчивы к следам от отпечатков пальцев. Распознавание того, сохраняет ли водитель контроль над рулевым колесом, осуществляется теперь на базе ёмкостной технологии (см. об этом в главе о вспомогательных системах).

В новом Е-Классе применяется мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) новейшего поколения. Она предполагает использование на серийной основе двух больших дисплеев, имеющих диагональ 10,25 дюйма/26 см каждый и расположенных рядом с целью формирования общего широкоформатного экрана. В качестве опции предлагаются дисплеи с диагональю уже 12,3 дюйма/31,2 см. Информация с комбинации приборов и мультимедийного дисплея легко читается на больших экранах высокого разрешения. Эмоциональное обыгрывание за счёт великолепной графики в высоком разрешении подчёркивает интуитивную понятность структуры управления.

Пользователь сможет в зависимости от настроения или под стать текущему интерьеру переключаться между четырьмя визуально различными стилями отображения:

Современный классический стиль представляет собой развитие классической картинки в элегантно-лёгкой, благородной по комбинации материалов трактовке.

Спортивный стиль предстаёт в высокотехнологичном облике с использованием турбин и с подчёркнуто спортивным чёрно-жёлтым контрастом.

Прогрессивный стиль обыгрывает цифровую тему в минималистичной форме.

Спокойный стиль предполагает, что во всех случаях отображается только самое необходимое.

К сильным сторонам системы также относится применяемое на серийной основе, сенсорное управление мультимедийным дисплеем и использование при активной маршрутной навигации картинки, создаваемой с помощью технологии дополненной реальности: видеоизображение окружающего пространства дополняется в этом случае полезной навигационной информацией, например, прямо на мультимедийном дисплее автоматически появляются стрелки-указатели или номера домов. Данная система оказывает водителю поддержку и на светофорах: если Е-Класс окажется в крайней передней позиции перед светофором, то его горящий в данный момент сигнал отобразится в автомобиле. Тем самым эта новая функция помогает водителю, прежде всего, в случаях, когда водителю в силу текущего угла обзора бывает трудно разглядеть сигнал светофора.

Предлагаемый в качестве опции интерьер-ассистент MBUX обеспечивает возможность интуитивного, естественного управления различными функциями по повышению комфорта и функциями системы MBUX также за счёт распознавания движений пользователя. Когда рука приближается к сенсорному экрану или приборной панели на центральной консоли, то изображение на мультимедийном дисплее меняется, например, отдельные элементы специально выделяются.

Ещё одним из нововведений в Е-Классе стала кинетика сидений ENERGIZING. Посредством мельчайших движений подушки и спинки сиденья она стимулирует в пути смену положения на сиденье.

Система управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием. В случае гибридных модификаций предлагается режим PowerNap (короткий восстановительный сон), прибегнуть к которому имеет смысл, например, во время нахождения на стоянке во время перерыва в пути либо во время ожидания при зарядке аккумулятора от зарядной станции. Этот режим делится на три фазы – засыпание, сон, пробуждение – и способен повысить работоспособность водителя, наполнив его новой энергией.

Работая на основе интеллектуального алгоритма, фитнес-тренер ENERGIZING COACH рекомендует – в зависимости от ситуации и с учётом индивидуальных факторов – одну из предусмотренных программ повышения комфорта. Точность рекомендаций повысится, если будет подключено совместимое носимое устройство Garmin®, поскольку тогда будут приниматься в расчёт такие персональные показатели, как уровень стресса или качество сна. Цель здесь – обеспечить хорошее самочувствие и прибытие в пункт назначения в бодром состоянии даже при изнурительных или монотонных поездках.

URBAN GUARD: интеллектуальное сочетание аппаратных и цифровых решений ради защиты от преступности

Под названием URBAN GUARD автопроизводитель Mercedes-Benz учреждает новую комплексную категорию дополнительного оборудования для всех представителей своего модельного ряда. Таким образом, вместе объединяются уже существующие и будущие предложения по защите автомобиля от вандализма и преступности. Посредством URBAN GUARD – интеллектуального сочетания аппаратных и цифровых решений – Mercedes-Benz даёт ответ на возросшую во всём мире потребность в безопасности и защите своей собственности.

С середины 2020 г. планируется предложить два доступных в качестве опции пакета оснащения: «Защита автомобиля URBAN GUARD» и «Защита автомобиля URBAN GUARD Plus». Некоторые продукты URBAN GUARD будут также доступны через онлайн-магазин Mercedes me с возможностью их активации уже даже после покупки автомобиля.

Оба пакета – «Защита автомобиля URBAN GUARD» и «Защита автомобиля URBAN GUARD Plus» – в сочетании с Mercedes me сделают возможным комплексный мониторинг припаркованного автомобиля. URBAN GUARD включает в себя систему противоугонной сигнализации, защиту от буксировки с визуальным и акустическим предупреждением при регистрации изменения местоположения автомобиля, сирену тревоги, защиту от проникновения в салон (срабатывает при регистрации движения внутри салона), а также подготовку под установку системы распознавания угона и столкновения на парковке. При этом датчики автомобиля распознают ситуацию, когда припаркованный и запертый автомобиль получает толчок или буксируется – либо когда кто-то пытается взломать автомобиль с целью проникнуть в него. Если данный сервис будет активирован, то водитель получит сообщение об этом через мобильное приложение Mercedes me. Посредством пуш-уведомления он, к примеру, узнает, насколько сильно и в какой области его автомобиль получил повреждение на парковке. Как только автомобиль вновь будет заведён, эта информация ещё раз однократно отобразится на мультимедийном дисплее.

Кроме того, пакет «Защита автомобиля URBAN GUARD Plus» способен определять местоположение угнанных автомобилей. Таким образом, в случае угона автомобиль можно будет найти даже, например, при отключении угонщиком функции отслеживания местоположения автомобиля. Это осуществляется во взаимодействии с полицией.

Начинается на «э», как и эффективность: электрификация трансмиссии

Одновременно с рестайлингом Е-Класса в деле электрификации привода делается ещё один большой шаг вперёд. В гибридном исполнении предстают семь моделей (с дизельным и бензиновым двигателями, в кузове «седан» и «универсал», с задним и полным приводом). Линейка высокоэффективных, отличающихся низкими выбросами и мощных бензиновых двигателей перекрывает спектр мощности от 115 до 270 кВт, в то время как в случае дизельных агрегатов этот диапазон составляет от 118 до 243 кВт.

Впервые в портфолио двигателей появляется четырёхцилиндровый бензиновый двигатель (M 254) с интегрированным стартер-генератором (ISG) второго поколения, который обеспечивает больше дополнительной мощности – на величину до 15 кВт – и на 180 Н·м больше крутящего момента. Модели с этим силовым агрегатом получат бортовую сетью с напряжением 48 Вольт. Благодаря рекуперации и возможности двигаться в режиме наката с отключённым двигателем бензиновый вариант привода очень экономичен.

На примере M 254 конструкторы Mercedes-Benz впервые объединили в одном агрегате все инновации модульного семейства бензиновых и дизельных двигателей с 4 или 6 цилиндрами. Среди них покрытие зеркал цилиндров по технологии NANOSLIDE®, коническое хонингование цилиндров CONICSHAPE® («хонингование под трубу») и размещение системы нейтрализации ОГ непосредственно у двигателя. Подлинным новшеством является турбокомпрессор секционной конструкции с объединением потоков, представляющий собой дальнейшее развитие технологии Twin Scroll с целью обеспечить ещё более быструю реакцию системы турбонаддува. При необходимости – прежде всего, при низких оборотах ДВС – электрический дополнительный компрессор быстро создаёт необходимое давление наддува, способствуя тем самым очень динамичной реакции системы.

Стартер-генератором ISG обладает также впервые предлагаемый в Е-Классе шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель (М 256). Довершает палитру двигателей шестицилиндровый дизельный агрегат (OM 656). В случае этого двигателя и четырёхцилиндрового варианта OM 654 система нейтрализации отработавших газов получила расширение.

Среди её компонентов:

расположенный вблизи двигателя накопительный катализатор NOx для уменьшения содержания оксидов азота,

ДСФ (дизельный сажевый фильтр со специальным покрытием для снижения также и оксидов азота),

каталитический нейтрализатор SCR (Selective Catalytic Reduction = селективное каталитического восстановление; с дозированным впрыскиванием реагента AdBlue), а также

дополнительный каталитический нейтрализатор SCR в днище автомобиля с отдельным дозированным впрыскиванием реагента AdBlue.

С целью адаптации стартер-генератора ISG второго поколения усовершенствована была также и коробка передач 9G-TRONIC, которая на первом этапе будет применяться в сочетании с четырёхцилиндровым двигателем. Электродвигатель, силовое электронное оборудование и радиатор коробки передач сдвинуты теперь внутрь коробки передач либо расположились рядом с ней. Отпала необходимость в дополнительных проводах и магистралях, в результате чего увеличилось монтажное пространство и уменьшилась масса конструкции. Таким образом, эта коробка передач может легко комбинироваться с различными ДВС. Кроме того, был повышен КПД данной коробки передач. В частности, за счёт оптимизации взаимодействия с электрическим дополнительным насосом объём подачи механического насоса удалось снизить на 30 %. Кроме того, применяется полностью интегрированная система управления коробкой передач нового поколения – с многоядерным процессором, а также с новой технологией сборки и соединения. Наряду с ростом вычислительной мощности удалось радикально снизить число интерфейсов и на 30 % уменьшить массу системы управления коробкой передач.

Сердце бренда: история успеха Е-Класса

Уже с начала 20-го века автомобили, позиционировавшиеся как вариант ниже представительского класса и бизнес-класса, но выше класса компактных автомобилей, стали неотъемлемой частью модельного портфолио Mercedes-Benz и предшествовавших ему брендов. Так, первые модели Mercedes, появившиеся на рынке в 1901 г. и благодаря множеству своих инноваций сформировавшие концепцию современного автомобиля, уже изначально предлагались в разных версиях, ориентируясь на разных клиентов, – в том числе и на таких, которые сегодня выбрали ли бы себе автомобиль из верхнего сегмента среднего класса.

По числу выданных клиентам с 1946 г. автомобилей, превысившему отметку в 14 млн экземпляров, Е-Класс стал самым продаваемым автомобильным классом в истории Mercedes-Benz. Многими он воспринимается как «сердце бренда». Покупатели автомобилей Е-Класса являются самыми верными поклонниками трёхлучевой звезды: 8 из 10 покупателей седана Е-Класса остаются верны бренду Mercedes-Benz и при покупке следующего автомобиля.

С началом новой эпохи по завершении Второй мировой войны в производство запускается Тип 170 V, разработанный ещё в 1936 г., прежде всего, в качестве автомобиля для спасательных служб, полиции, торговли и мелкого предпринимательства. Уже в 1947 г. появляется седан в качестве первого послевоенного легкового автомобиля марки Mercedes-Benz.

В 1953 г. Тип 180 (W 120) благодаря своему несущему кузову и форме кузова Ponton сумел расставить новые акценты, как в плане техники, так и автомобильного дизайна. В 1961 г. за ним последовали четырёхцилиндровые версии с «задними плавниками» – кузов W 110, ставший первой моделью с кузовом безопасной конструкции и зонами деформации. Спустя семь лет следующим большим шагом вперёд стал «/8» (кузов W 115/114). Став первым доступным в продаже купе, он одновременно расширил палитру вариантов кузова. Его успех был, в свою очередь, превзойдён преемником (кузов 123), начиная с 1976 г. Благодаря последнему, появившемуся также в кузове универсал, автопроизводитель Mercedes-Benz установил стандарты для универсала как автомобиля для семьи и для отдыха. Кузов 124, выпускавшийся с 1984-го по 1995-ый гг., в том числе и в виде четырёхместного кабриолета, впервые – в середине 1993 г. – получил название «Е-Класс».

Облик с четырьмя фарами головного освещения и инновационная техника стали отличительными признаками кузова 210, появившегося в 1995 г. В начале 2002 г. на рынок выходит новый Е-Класс (кузов 211). В 2009 г. появляются кузова 212 (седан и универсал) и 207 (кабриолет и купе), а с 2010 г. Е-Класс впервые предстаёт как седан удлинённой версии V 212, которая производится в Китае и для Китая. В 2016 г. Mercedes-Benz выводит на рынок новый E-Класс (кузов 213), а с 2017 г. года впервые начинает также предлагаться универсал в версии All-Terrain.

2019: Е-Класс устанавливает новый рекорд по продажам в азиатско-тихоокеанском регионе

По итогам третьего полного года продаж седанов и универсалов Е-Класса нового поколения клиентам было поставлено свыше 351 000 автомобилей. Значимость Китая как самого важного рынка сбыта седанов Mercedes-Benz хорошо иллюстрируется на примере Е-Класса: седан Е-Класса удлинённой версии отметился там новым рекордом продаж и двухзначным ростом сбыта. Каждый второй из проданных в 2019 г. во всём мире седанов Е-Класса оказался удлинённой версией, реализованной в Китае. В Южной Корее седан Е-Класс отметился рекордным ростом продаж за год.

Современное цифровое производство автомобилей нового Е-Класса

Седан и универсал Е-Класса изготавливаются на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене в гибком режиме на одной линии, как и Mercedes-Benz CLS, и 4-дверное купе Mercedes-AMG GT. На производстве применяются современные цифровые технологии – начиная от смартфонов для определения местонахождения автомобиля на сборочной линии и технологий послойного синтеза для изготовления средств производства, и заканчивая цифровым управлением цехом, при котором управление различными ключевыми показателями осуществляется в рамках одной системы. Применяется также система Ubisense. Она определяет местонахождение монтажного инструмента, который понадобится сотруднику в процессе сборки, и снабжает его необходимой информацией о конкретном автомобиле. Таким образом, активируются только те инструменты, которые действительно необходимы для проведения работ на автомобиле. В процессе сборки сотрудник получает оптимальную поддержку.

Завод в Зиндельфингене является экспертным центром по созданию легковых автомобилей бизнес-класса и представительского класса, а также головным предприятием по производству автомобилей S-Класса и E-Класса. На этом предприятии занято свыше 35 000 человек. Наряду с упомянутыми моделями там изготавливаются седан, купе и кабриолет S-Класса, Mercedes-Maybach S-Класс, а также представители семейства Mercedes-AMG GT. В будущем на предприятии будут также производиться электромобили нового производственно-технологического бренда EQ. C 2020 г. производство на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене станет полностью нейтральным по выбросам диоксида углерода. Кроме того, в настоящее время в рамках предприятия формируется новый завод Factory 56 – одна из самых современных в мире площадок по производству автомобилей.