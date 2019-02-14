Президент Maserati встречается с властями и профсоюзами

В Модене прошли встречи президента компании Maserati с представителями власти и профсоюзов

В штаб-квартире на улице Чиро Менотти в Модене президент компании Maserati S.p.A. Гаральд Дж. Вестер (Harald J. Wester) встретился с советником правительства региона Эмилия-Романья по производственной деятельности Пальма Кости (Palma Costi) и мэром Модены Джан Карло Муццарелли (Gian Carlo Muzzarelli). Во второй половине дня также прошли встречи с представителями профсоюзов.

Состоявшиеся встречи подтвердили стратегическую миссию завода, ранее отмеченную в Промышленном плане холдинга FCA, который был представлен в 2018 году и в настоящее время проходит доработку. Завод сосредоточится на производстве специализированных высокотехнологичных спортивных автомобилей с высокими характеристиками в соответствии с традициями и ценностями бренда, который присутствует в Модене с 1939 года.

Это позволит использовать знания и опыт команды, занятой на производстве автомобилей Maserati, для которого требуются особые способности и очень специфический производственный цикл: полноценная синергия мастерства ручной работы и инноваций, исключительное внимание к деталям и следование высочайшим стандартам качества, результатом чего становится производство уникальных эксклюзивных продуктов, которые во всем мире представляют все лучшее, что воплощает в себе бренд «Сделано в Италии».

Осенью текущего года планируется модернизация и обновление существующих производственных линий. Именно отсюда в первой половине следующего года сойдут первые предсерийные экземпляры абсолютно новой модели – спортивного автомобиля в лучших традициях Maserati.

Таким образом, президент Maserati подтвердил ключевую роль завода на Via Ciro Menotti в производственном планировании компании на 2018–2022 годы. Также он дал заверения в продолжении производства и приверженности плану, который предусматривает обновление и модернизацию производственных линий в рамках подготовки к началу выпуска новых моделей.