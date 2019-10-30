Changan CS55 совсем скоро на российском рынке

Компания Changan готовит яркое обновление своего автомобильного ряда – уже в ноябре 2019 года в России появится новая модель – кроссовер CS55

Changan CS55, спроектированный в европейском дизайн-центре Changan, расположенном в Турине, – это мускулистый, агрессивный, динамичный и брутальный SUV.

При разработке модели CS55 инженеры Changan сделали упор на безопасность, и можно смело утверждать, что они успешно справились с задачей – согласно оценке авторитетной американской организации J.D. Power, в аспекте надёжности и долговечности CS55 завоевал 1-ое место среди всех брендов и продуктов, которые были реализованы в Китае в 2018 году в классе SUV-C.

Модель CS55 успешно прошла тест C-NCAP и получила 5 из 5 звезд, что является дополнительным доказательством безопасности автомобиля как для водителей, так и для пассажиров. При производстве новинки инженеры Changan уделили дополнительное внимание окраске и оцинковке автомобиля.

CS55 оснащен двигателем BlueCore 1.5T. Этот двигатель обладает тремя важными особенностями: мощный, тихий, и экологически чистый. Bluecore 1.5T устанавливается на большинство моделей Changan, которых было продано более миллиона единиц. После проведённых испытаний двигатель был охарактеризован как надежный, экономичный и долговечный. Динамичный характер SUV CS55 обусловлен мощностью 143 л.с. и крутящим моментом, который составляет 225 Н.м.

Changan CS55 оснащается классической 6-ступенчатой коробкой автомат Aisin 3-го поколения, используемой всеми мировыми лидерами автомобилестроения. На Changan CS55 установлена электронная система курсовой устойчивости BOSCH третьего поколения, которая включает в себя все современные системы безопасности, а также управляет системой подачи топлива и тормозной системой с целью контроля движения автомобиля.

Инженеры Changan также позаботились и о комфорте водителя, поэтому помимо яркого и выразительного дизайна, безопасности и динамичного характера CS55 предлагает массу практических решений: бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, 2-х зонный климат контроль, HDC (система помощи при спуске), HHC (система помощи при начале движения на подъем) и многое другое.

Интерьер нового кроссовера отличается удобством и вместительностью. Используя опыт Changan Japan R&D Center, были разработаны эргономичные сиденья, учитывающие положение всего тела. 35 ниш для хранения разных вещей, три подголовника для пассажиров второго ряда, регулируемая спинка по углу наклона и подлокотник – все это гарантированно сделает данную модель удачным выбором для длительных путешествий.

Важно отметить, что CS55 оборудован усовершенствованной системой шумоизоляции (уровень шума при холостых оборотах составляет всего 36 дБ). Такой же показатель у ранее вышедшей на рынок другой новинки Changan – CS35PLUS -модели, которая уже успела покорить автовладельцев России.