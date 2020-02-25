Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь с Яндекс.Авто – а что с ценами?

Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь с Яндекс.Авто – а что с ценами?
25 февраля 12:45 2020

Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о начале продаж моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто в марте 2020 года

На автомобилях Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+, а также Instyle и во всех дизельных Pajero Sport в комплектации Instyle будут доступны все функции Яндекс.Авто: Навигатор на большом экране, стриминговый сервис Яндекс.Музыка, оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Всеми функциями можно управлять голосом – при помощи голосового ассистента Алисы.

Бортовой компьютер Яндекса позволяет персонализировать автомобиль – на экране всегда будут избранные адреса, любимые маршруты и привычная музыка. А интерфейс Авто адаптирован под использование в автомобиле: в системе крупные иконки и навигационный виджет, который всегда отображается на экране.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport

После покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки и дополнительные 2 ГБ в месяц (Предоплаченный период по указанным сервисам – 12 месяцев со дня активации).

Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе в г. Калуга.

Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор «ММС Рус» отметил:

«Автомобиль в современном мире всё больше становится не просто транспортным средством, а другом, умным помощником. И в этом смысле Яндекс.Авто, безусловно, представляют собой наиболее передовые решения для автоиндустрии в России. Мы совместно с компанией Яндекс и представителями нашего завода в Калуге проделали большую работу, чтобы сделать наши автомобили ещё более комфортными и «умными» для наших клиентов».

Mitsubishi Pajero Sport

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MitsubishiOutlanderPajero SportЯндекс.Авто
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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